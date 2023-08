Toulouse - Le festival culinaire « La Food toute nue » se (re)met à table avec sa deuxième édition toulousaine

Après le franc succès de sa première édition à l’été 2022, le festival culinaire « La Food toute nue » revient dans la ville rose pour une rentrée gourmande ! Du 12 au 15 septembre, quatre restaurants de Toulouse proposeront chaque jour à leur carte des plats inédits, élaborés avec les produits du Drive tout nu. L’ambition de cet événement dédié au goût : faire découvrir aux Toulousaines et Toulousains tout le potentiel d’une cuisine 100% zéro déchet.

Pour ses cinq ans, Le Drive tout nu exhibe ses atouts lors d’une semaine dédiée à la food

La 2e édition toulousaine de « La Food toute nue » se déroulera du mardi 12 au vendredi 15 septembre dans 4 adresses gourmandes de la ville rose : Franquette, Les P’tits Tou, L’Arpète et La Fiancée (Saint-Sernin).

Le défi qui leur a été lancé ? Conjuguer gastronomie, saveurs locales et consommation responsable en concevant des plats inédits et savoureux, cuisinés exclusivement avec les produits du Drive tout nu de Toulouse. Un exercice éthique et gustatif dont les délicieux résultats seront proposés, le temps d’une journée, à la carte de chaque établissement. Objectif 100% goût et 0% déchet !

Et ce n’est pas tout ! Grâce à un jeu-concours organisé tous les midis, les client·e·s des restaurants auront la possibilité de remporter un bon d’achat de 50 euros à utiliser au Drive tout nu.

Une formule qui fait déjà recette à travers la France avec des éditions à Lille, Toulouse et prochainement Bordeaux. Preuve (s’il en fallait encore une !) que consommer local et 0 déchet peut passer par le plaisir !

À table !

Mardi 12 septembre, déjeuner sans chichi chez Franquette – 31 Rue de la Chaîne, 31000 Toulouse

Qui a dit que la cuisine traditionnelle de nos terroirs ne rimait pas avec le zéro déchet ? Avec une carte renouvelée chaque semaine, les produits frais et les petits producteurs sont mis à l’honneur dans les cuisines de Franquette, pour qui le défi du Drive tout nu est déjà en partie relevé…

Au menu : Chou blanc braisé au cidre et gratiné au gorgonzola, crème de légumes (poivrons aubergines tomates) et pois chiches torréfiés

Mercredi 13 septembre, on goûte chez Les P’tits Tou – 3 Rue André Savés, 31300 Toulouse

Pour le 2e jour de « La Food toute nue », rendez-vous chez Les P’tits Tou, un concept store dédié aux parents et aux enfants situé dans le quartier en pleine expansion de Casselardit. Il réunit en un même lieu un salon de thé, une boutique pour enfants, des ateliers créatifs. Le 13 septembre, entre 15h30 et 18h30, une animation gratuite autour du goût sera proposée pour les enfants, avec la possibilité en prime de succomber à des cookies 100% zéro déchet !

Au menu : Cookies choco-noisettes et animation gratuite autour du goût pour les enfants !

Jeudi 14 septembre, L’Arpète joue les apprentis zéro déchet - Place des Carmes, 31000 Toulouse

Les chefs de L’Arpète (un autre nom pour apprenti !) n’en sont pas à leur coup d’essai… Après le succès de Loge 24 qui a régalé 16 années durant les papilles des Toulousains, puis le restaurant éphémère Souk, L’Arpète prend place à l’automne dernier sur la place des Carmes. « Bistrot et vins d’artisans » cette nouvelle adresse s’impose rapidement et relève (pour le plus grand plaisir des habitués) un nouveau défi : celui de La Food toute nue !

Au menu : Cheese naan, tomates entières pelées au basilic bio, tomme au fenugrec, chorizo, poitrine salée, pousses d’épinard, pickles oignons rouges et radis rond.

Vendredi 15 septembre, clôture de la Food toute nue sur la terrasse de La Fiancée – 9 Place Saint-Sernin, 31000 Toulouse

La semaine se clôturera sur la nouvelle terrasse de La Fiancée. Forte de son succès, l’enseigne qui figure parmi les adresses favorites des brunch lovers a inauguré au printemps dernier un second établissement en plein cœur du quartier Saint-Sernin. Séduite par le concept du Drive tout nu, cette belle terrasse accueillera la fin de cette semaine gourmande.

Au menu : Bun brioché aux boulettes de porc spicy, kimchi, emmental, herbes fraîches et chips de légumes.

La Food toute nue c'est du mardi 12 au vendredi 15 septembre inclus à Toulouse ! Réservations vivement recommandées, directement auprès des établissements concernés.