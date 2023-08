Gruissan - La Région Occitanie aux côtés du Secours Populaire pour la Journée des Oubliés des Vacances

Le Conseil de région Occitanie du Secours Populaire Français regroupe en son sein les 13 fédérations départementales de l’association qui organise chaque sa « Journée des oubliés des vacances », projets de solidarité emblématique depuis plus de 50 ans. Organisée ce 24 août sur la plage des Ayguades à Gruissan pour la dixième année consécutive, l’opération a permis cette année encore à plus de 1500 parents et enfants de profiter d’une journée à la mer.

La Vice-Présidente Marie Piqué, chargée des solidarités, Rodolphe Portolès, conseiller régional du Tarn et Garonne et Sylvie Vilas, conseillère régionale de l’Aude, ont été accueillis sur la plage par M. le maire Didier Codorniou et le secrétaire régional du Secours Populaire Bernard Frauciel pour inaugurer cette journée.

« Chaque année, un enfant sur trois ne part pas en vacances. Depuis, 1979, le SPF organise après le 15 août, une journée exceptionnelle destinée à tous ceux et toutes celles qui n’ont pas eu la chance de partir loin de chez eux. C’est la journée des oubliés des vacances », a rappelé ce dernier devant les nombreuses familles venues des quatre coins de l’Occitanie.

« Cette opération lutte activement contre les discriminations en permettant aux enfants les plus touchés par la précarité de partir en vacances, en leur permettant d’exercer leur droit au loisir et au repos. C’est pour cela que depuis 10 ans notre municipalité répond toujours favorablement pour accueillir toutes ces familles », s’est félicité le maire de Gruissan.

La Région est également partenaire du Secours populaire sur cette opération depuis 2019 et ce sont près de 8 500 habitants d’Occitanie qui ont ainsi pu prendre une journée de vacances dans ce cadre. En 2023, cette opération s’est déroulée sur 5 territoires, dont la plage de Gruissan, pour permettre à plus de 3 600 enfants de bénéficier d’une journée à la plage, au Zoo ou dans des parcs de loisirs.

« La Région Occitanie a fait de l’épanouissement de la jeunesse sa priorité. Et quelle plus belle opportunité peut-elle offrir à ces milliers d’enfants et de jeunes qui n’ont pas la chance de pouvoir partir en vacances, que de passer une journée à la mer ? Pour eux partir en voyage c’est d’abord s’ouvrir à d’autres horizons, découvrir de nouvelles activités et vivre pleinement une expérience riche en rencontres et en émotions », a insisté Marie Piqué avant de souligner que malgré le contexte budgétaire difficile auquel doit faire face la Région, l’accès aux vacances pour tous reste une priorité pour la Présidente Carole Delga et sa majorité.