Occitanie - Les vignerons coopérateurs Occitanie demandent des mesures de soutien

Nous, Vignerons Coopérateurs d’Occitanie demandons …

Pour donner suite à la tournée des vendanges qui se termine aujourd’hui et qui aura permis à notre Président Ludovic ROUX et notre Directrice Valérie BASTOUL de rencontrer en 4 jours près de 100 directeurs et présidents de caves coopératives de la Région et ainsi prendre en compte les attentes de nos adhérents, nous souhaitons que vous puissiez relayer le communiqué de presse ci-joint.

Dans une situation économique instable, faisant face à des aléas climatiques inédits et en plein début de campagne, il est important que nous puissions faire connaitre nos revendications et demandes de soutien.

Les Vignerons Coopérateurs d’Occitanie demandent des mesures de soutien courageuses et à la hauteur de la situation de la filière viticole

Les Vignerons Coopérateurs d’Occitanie œuvrent depuis toujours pour s’adapter aux demandes du marché, du consommateur et de la société, tout en préservant le développement de leurs entreprises et de leurs territoires. Malgré tous les efforts consentis, le contexte ne cesse de se durcir, mettant en péril bon nombre de structures.

La situation économique s’enlise de jour en jour.

Augmentation des charges, inflation, baisse de la consommation de vin en France : le marché se tend alors que de nombreuses transitions sont attendues.

A cela s’ajoute les aléas climatiques : notre filière subit les conséquences d’une forte sécheresse et des attaques de mildiou importantes.

Et dans le même temps, cette filière qui équilibre notre balance commerciale agricole et agroalimentaire et qui entretient les paysages et les territoires, fait des propositions ambitieuses pour maintenir son activité, développer de nouveaux produits et permettre le renouvellement des générations.

Le soutien des pouvoirs publics est indispensable pour un avenir durable de nos Vignerons.

Nous, Vignerons Coopérateurs d’Occitanie demandons au gouvernement français, aux collectivités territoriales et à l’Europe :

▪ Une mesure d’accompagnement du vignoble assortie d’une flexibilité règlementaire pour permettre de soutenir les travaux d’arrachage via une prime spécifique liée aux couts de ces mêmes travaux et augmenter de manière concomitante la durée des autorisations de plantation afin de laisser le temps aux vignerons pour faire des choix de restructuration du vignoble en lien avec le marché si celui-ci le permet.

▪ Dans le même temps, des vignerons vont être contraints d’arrêter leur activité. Nous devons les accompagner dignement et demandons une mesure sociale adaptée via des critères sociaux.

▪ Une mesure d’aide au stockage privé permettant de détendre les trésoreries des entreprises dans un contexte économique incertain.

▪ Une mesure d’aide aux entreprises de l’aval est essentielle : les coopératives sont des amortisseurs sociaux faisant vivre de nombreux agriculteurs et familles, elles ne pourront pas assumer ce rôle sans être accompagnées.

▪ Une dérogation des amortissements afin de les différer et de donner de la perspective aux trésoreries affaiblies de nos entreprises.

▪ Des mesures de trésorerie par une année blanche des cotisations MSA, un dégrèvement à 100% de la TFNB.

▪ Des mesures fiscales adaptées à l’Agriculture : soumis aux aléas climatiques nos exploitants ne peuvent faire face à des effets de YOYO sur leur trésorerie. Une adaptation de l’imposition est nécessaire.

▪ Une mesure de soutien spécifique aux exploitations durement touchées par la sécheresse et le mildiou, basée sur l’EBE et selon des critères spécifiques aux comptabilités des exploitations, la perte d’exploitation serait ainsi maitrisée.

▪ Unsoutienauxzonesdéfavoriséessèches,parlamiseenplaced’unICHNadapté:nousentretenons les territoires, nous participons activement à la lutte contre les incendies en conservant les milieux ouverts. Pour poursuivre notre mission « d’aménageurs des territoires », nous devons être soutenus.

▪ Des mesures d’accompagnement à l’ouverture des marchés à l’export : la consommation baisse en France, pour autant des marchés s’ouvrent et il est essentiel que nos entreprises soient accompagnées pour développer leur présence à l’international et apportent des solutions concrètes et d’avenir par la création de valeur.

▪ Des contrôles des pratiques de nos fournisseurs sont nécessaires, dans une période inflationniste, nos couts de production explosent au bénéfice de certains, c’est plus 20% sur les factures !

▪ Dans le même temps, nous demandons au gouvernement de renforcer les contrôles d’importation des vins étrangers, dans cette période la francisation des vins doit être combattue farouchement.

Nous, Vignerons Coopérateurs d’Occitanie demandons au négoce de travailler en cohérence avec la filière

Il est indispensable que l’ensemble de la chaine de valeur travaille de manière unie : du producteur au consommateur final ... des syndicats d’exploitants au syndicat d’entreprises.

Nous demandons aux représentants du négoce de s’engager à nos côtés pour, ensemble, répondre aux marchés et ne pas aller dans des situations de blocage. Dans une période où nos couts de production s’envolent, la réponse ne peut pas être une baisse des prix au producteur !

Nous, Vignerons Coopérateurs d’Occitanie demandons le droit à produire

Notre filière crée de la valeur par une balance commerciale excédentaire. Notre filière développe le lien entre les générations. Notre filière entretient les territoires et les fait vivre économiquement tout en créant de l’emploi. Notre filière donne du plaisir !

Des défis collectifs nous attendent : adaptation des vignobles, développement des pratiques respectueuses de l’environnement, ouverture de marchés à l’export, maintien de notre vignoble à la fois pour notre filière mais aussi pour nos confrères du tourisme et nos concitoyens, pour des paysages et des territoires vivants. Au-delà de notre filière, c’est tout un territoire qui doit se mobiliser afin de garantir un avenir serein aux nouvelles générations. Le soutien des pouvoirs publics est INDISPENSABLE.

L’immobilisme ne sera pas toléré.

La coopération viticole en Occitanie en quelques chiffres

• 193 Caves et Unions de caves • 6 distilleries coopératives

• 17 000 adhérents

• 5 900 salariés

• 1,8 milliards d’€ de CA

• 70% de la production régionale

• 2/3 de la superficie viticole régionale • 350 000hl certifiés en Bio

Illustration