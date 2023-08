Perpignan - LCS Groupe - Maillot Français organise un Grand Vide Stock Textile le dimanche 10 septembre 2023

Dimanche 10 septembre 2023, LCS Groupe sort de ses réserves plus de 5 000 pièces à l'occasion d'un grand Vide Stock Textile à destination des particuliers et professionnels.

Pour la première fois, LCS Groupe organisera une vente exceptionnelle devant son atelier perpignanais. Ce sont ainsi plus de 5 000 pièces qui seront sorties des réserves pour la matinée du dimanche 10 septembre 2023 à l’horizon du déménagement dans leur nouvelle manufacture en 2024. Les visiteurs pourront accéder gratuitement à l'événement et retrouver des débardeurs, des t-shirts, des sweat-shirts ou encore des tote-bags. Pour les plus créatifs, la marque proposera également de réaliser sur place, des devis pour personnaliser leurs nouvelles acquisitions.

Des remises seront consenties pour permettre au plus grand nombre de profiter des produits de LCS Groupe. Les pièces seront vendues entre 0,50€ et 20€ soit 3 à 4 fois moins cher que les prix initiaux. Une occasion de faire des bonnes affaires !

Une restauration est également prévue sur place par Joe Food Truck pour régaler les papilles des acheteurs, que LCS Groupe espère nombreux.

Informations pratiques

Dimanche 10 septembre 2023

8h à 14h

1755 avenue Julien Panchot, 66600 Perpignan

Entrée libre