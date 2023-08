Toulouse - Chocolatinou, une Mascotte pour les Supporters Japonais et du Rugby à Toulouse

Toulouse, le 23 août 2023 Un Souvenir Unique de la Coupe du Monde de Rugby !

À l’occasion de la Coupe du Monde de Rugby, où l’équipe du Japon jouera deux matchs à Toulouse les 10 et 28 septembre 2023, Adryen Design et La Brocante Graphique, deux artistes locaux spécialisés dans le design graphique japonisant, présentent Chocolatinou. Cette mascotte kawaii (mignonne), inspirée de la célèbre appellation « chocolatine, » est une réponse chaleureuse à la tradition japonaise des mascottes régionales et des souvenirs locaux.

Au Japon, les mascottes régionales et les souvenirs uniques à une région sont une partie essentielle de la culture du voyage. Ils sont souvent offerts en cadeau à la famille et aux collègues après un voyage et symbolisent l’essence d’un lieu. Chocolatinou et les illustrations japonisantes de Toulouse créées par les artistes sont une continuation de cette tradition, offrant aux supporters japonais une manière unique et mémorable de se souvenir de leur visite à Toulouse.

Chocolatinou n’est pas seulement une mascotte ; c’est également une invitation, un accueil chaleureux aux supporters japonais qui viennent à Toulouse pour la Coupe du Monde de Rugby. C’est notre façon de partager notre culture locale avec eux et de leur offrir un souvenir qu’ils peuvent emporter chez eux Alexis Sourrouille/La Brocante Graphique

En plus de Chocolatinou, les artistes ont créé une série d’illustrations japonisantes qui représentent les lieux emblématiques de Toulouse, fusionnant l’esthétique japonaise avec l’essence de la ville. Ces œuvres sont une célébration de la rencontre entre le Japon et Toulouse et seront disponibles en tant que souvenirs uniques.

« Nous avons voulu créer quelque chose qui résonne avec la tradition japonaise des souvenirs locaux, tout en célébrant notre propre patrimoine. Chocolatinou est un pont entre nos cultures et une manière de montrer l’hospitalité de Toulouse. » Adrien Leuci/ Adryen Design Studio

Chocolatinou, les posters et les cartes postales et sont disponibles à la vente et en exposition dans le concept store japonais : Machiya, situé à Toulouse entre les Carmes et le Palais de Justice. Une occasion unique de se procurer un morceau de cette collaboration artistique pour tous les amoureux du Pays du Soleil-levant.

Machiya offre depuis 2021 une large gamme de produits et d’épicerie fine aux Japonais et aux Toulousains.

À propos des designers

Derrière Chocolatinou il y a un duo de choc :

Alexis Sourrouille, « La Brocante Graphique », un artiste passionné par le Japon depuis sa découverte desmanga durant sa jeunesse. Comme beaucoup de sa génération, les manga ont été une porte d’entrée vers une fascination pour la culture japonaise. Depuis son plus jeune âge, Alexis a toujours été attiré par le dessin, s’inspirant des grands mangaka tels qu’Akira Toriyama (Dragon Ball), Hiromu Arakawa (Fullmetal Alchemist) et Eiichiro Oda (One Piece).

En grandissant, sa passion pour le dessin s’est élargie à d’autres artistes et illustrateurs renommés comme Savignac, Chadebec, Mucha, Cassandre, et Doré, l’introduisant au monde fascinant de l’affiche artistique. Après avoir achevé ses études en design graphique, Alexis a choisi de lancer sa propre boutique, « La Brocante Graphique », où il vend ses affiches inspirées du Japon, mais aussi d’autres influences. Le nom « La Brocante Graphique » et le slogan « Affiches et autres joyeusetés » reflètent sa vision : offrir à chacun la possibilité de découvrir et d’emporter chez soi un morceau de son univers artistique unique.

Adrien Leuci, « Adryen Design Studio » influencé lui aussi dès son plus jeune âge par la culture japonaise à travers les manga et les jeux vidéo, il a toujours été passionné par le design et l’art.

Pendant son Master en Arts Appliqués à l’université de Toulouse Jean Jaurès, Adrien approfondira ses études sur la civilisation et la langue japonaise.

Lauréat du prix du Maire de Kyôto pour son design de viennoiseries japonisantes en 2013, Adrien co-fonde une entreprise spécialisée dans les échanges franco-japonais, offrant une gamme de services de communication telle que : JAPON INFOS, un slow média unique sur l’Archipel et MACHIYA, le premier concept store japonais de Toulouse.

Toujours avec une approche centrée sur l’humain dans ses projets, Adrien se définit aujourd’hui comme un « Designer d’entreprises franco-japonaise ».

Contact presse : 06 20 44 85 78 ou contact@adryen.com

Site web de la Brocante graphique : https://labrocantegraphique.fr

Site web Adryen Design Studio : https://adryen.com

Site internet de Machiya : https://machiya.japon-toulouse.fr