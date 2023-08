Hérault - Episode de pollution de l'air sur l'Herault

En cas d’épisode de pollution aux PM 10 :

- Limitez les déplacements sur les grands axes routiers et à leurs abords, aux périodes de pointe.

- Limitez les activités physiques et sportives intenses (dont les compétitions), autant en plein air qu'à l'intérieur.

- Reportez les activités qui demandent le plus d’effort.

En cas d’épisode de pollution à l’ozone :

- Limitez les sorties durant l'après-midi.

- Limitez les activités physiques et sportives intenses (dont les compétitions) en plein air ; celles à l'intérieur peuvent être maintenues.

Dans tous les cas : en cas de gêne respiratoire ou cardiaque (par exemple : essoufflement, sifflements, palpitations) :

- Prenez conseil auprès de votre pharmacien ou consultez votre médecin ou contactez la permanence sanitaire locale (*) (lorsqu'elle est mise en place) ;

- Privilégiez des sorties plus brèves et celles qui demandent le moins d'effort ;

- Prenez conseil auprès de votre médecin pour savoir si votre traitement médical doit être adapté le cas échéant.