Cahors - Maternité : « Arrêtez le saccage en cours de l'hopital public ! »

Les politiques d’économies à tout prix et le manque d’anticipation des gouvernements successifs nous conduisent aujourd’hui à une situation catastrophique au sein du service public hospitalier. Conditions de travail dégradées pour les personnels et mise en danger des populations sont devenus le quotidien des établissements publics de nos territoires ruraux pendant que ce gouvernement poursuit son entreprise de privatisation de la santé.

La décision récente d’appliquer un plafonnement sur les rémunérations des personnels intérimaires dans les établissements publics mais pas dans les cliniques privées en est le dernier exemple en date. Les hôpitaux publics comme celui de Cahors ne sont plus en mesure aujourd’hui d’attirer des personnels. Dans notre département du Lot, cela signifie tout simplement la fin de la prise en charge des femmes enceintes qui doivent désormais être renvoyées vers les établissements de départements voisins. C’est une véritable honte !

En tant que conseillère régionale du Lot, j’en appelle à nos dirigeants nationaux à prendre d’urgence les décisions qui s’imposent désormais dans ce pays. A savoir de rétablir une égalité de traitement entre les services de médecine publique et privée et d’arrêter immédiatement le saccage en cours du service public hospitalier. Les populations de nos territoires ruraux ne sont pas des habitants de seconde zone, tout doit être mis en œuvre pour rétablir d’urgence une égalité d’accès aux soins pour toutes et tous.