France - Les Françaises, le Topless et les pressions sexistes et sexuelles sur la plage

Santé, regards et photos volées

Le choix du maillot de bain est intimement lié à l’âge de celle qui le porte : 69% des 18-24 ans et 64% des 25-24 ans optent pour le bikini quand 52% des 50-64 ans et 74% des plus de 65 ans préfèrent le maillot une pièce classique.

Les plus âgées, qui ont connu l’émergence du topless au tournant des années 70, sont aujourd’hui les plus nombreuses à le pratiquer : 32% des femmes de plus de 65 ans sont dans ce cas contre 10% des 18-24 ans ;

LE POINT DE VUE DE L'EXPERTE

« Cette enquête met particulièrement en évidence que le sexisme ne s’arrête pas à la porte des vacances, alors même que la période est synonyme de bien-être, de détente et de loisirs.

Malheureusement, on constate que la plage est aussi, comme d’autres lieux publics, un endroit où les comportements à caractère sexistes et sexuels sont fréquents, à l’exemple de la moitié des femmes interrogées qui disent y avoir été victimes de harcèlement et plus du quart d’une agression sexuelle.

Dans ce contexte, l’application lancée par la ville de Marseille est vécue comme une initiative intéressante, mais qui devra faire ses preuves avant d’inciter les femmes à se sentir plus libres de leur tenue et de leurs mouvements.

Comme on le voit à la lecture des résultats, les femmes sont en effet nombreuses à avoir adopté des stratégies d’évitement en réponse aux situations évoquées.

Si d’autres raisons, comme la santé, sont évoquées, les pressions sexistes et sexuelles qu’elles subissent expliquent également pourquoi la pratique du topless est de moins en moins répandue, notamment sur les plages les plus fréquentées, et donc plus soumises au regard des autres et aux risques d’agression. »

Louise Jussian

Chargée d’études senior au pôle « Genre, sexualités et santé sexuelle » de l’IFOP