Hérault - La Coopérative de Fontain remporte la Médaille d'Or du 32e Concours Interprofessionnel de l'AOP Morbier ! 

La Coopérative de Fontain remporte la Médaille d'Or du 32e Concours Interprofessionnel de l’AOP Morbier !

Le verdict est tombé ce vendredi 18 août, pour les 37 producteurs réunis pour décrocher le titre du meilleur Morbier de l’année 2023.

Chaque fromage a été scrupuleusement noté par le jury composé de 24 membres (professionnels et experts de la filière) sur différents critères : forme de la meule, croûtage, goût, qualité de raie noire et de la pâte.

PALMARÈS 2023

Médaille d’Or : Coopérative de Fontain

Médaille d’Argent : Coopérative fromagère Charquemont

Médaille de Bronze : Fromagerie Monnin de Chantrans

Comme chaque année, le concours s'est déroulé dans l'ambiance festive de la Fête du Morbier, organisée dans la ville éponyme. Les visiteurs sont venus célébrer le fameux fromage à la raie noire et participer aux nombreuses activités de cette journée ; marché artisanal, spectacle de musique country, dégustation de Morbier et l'incontournable “Morbiflette dansante” servie le soir.

Ce vendredi 18 août a aussi été marqué par l'inauguration officielle du nouveau rond-point à l'entrée du village (sur la RN5 en direction de Genève) réalisé par Loïc Delval, artiste taillandier. Cofinancé par la municipalité et le Syndicat Interprofessionnel du Morbier, le rond-point a été inauguré à 11h30 par Philippe Huguenet, Maire de la commune et Joël Alpy, Président de l’AOP Morbier. La cérémonie s'est déroulée en présence d’une quarantaine d’invités, notamment des élus tels que le Président du Conseil Départemental, plusieurs députés, deux sénateurs, le préfet et le sous-préfet.