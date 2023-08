Lourdes - Reborn Trip : Les réfugiés parcourent 1000 km à vélo

112 réfugiés ont parcouru la France depuis Malakoff. Arrivée finale prévue le 23/08 à Lourdes.

En pédalant à travers le territoire français, les réfugiés s’inscrivent dans une dynamique de découverte et d’ouverture sur notre pays. Ils découvrent au fil des étapes le patrimoine français à travers ses monuments et ses paysages. Avec les Français qui s’identifient à ces reborners, nous désirons leur faire connaître les richesses de chaque région traversée en partant à la découverte de ses habitants, son histoire, sa gastronomie…

Depuis 3 étés, la branche Urgence d’Habitat et Humanisme (accueil et accompagnement de réfugiés et demandeurs d’asile) participe à l’organisation du Reborn Trip, une traversée de la France à vélo née en 2021.

Le Reborn Trip est un projet unique qui favorise l’intégration des 112 réfugiés hébergés et accueillis dans un des dispositifs d’Habitat et Humanisme Urgence, l’HUDA (hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile) de Montrouge (92). Cet évènement, qui aura lieu cette année du 2 au 22 août 2023, permet la rencontre et le partage entre les réfugiés et les participants via la découverte de la France.

La traversée s’opère sur 1000 km, de Paris au col du Tourmalet, en passant par Rambouillet, Chartres, Arrou, Blois, Amboise, Mouzau, Chasseneuil, Cognac, Chevanceaux, Sainte Terre, Villandrault, Brocas, Geaune, Morlaas, Lourdes, Campan et jusqu’au col de Troumalet (« le géant des Pyrénées »).