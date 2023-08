France - Une vie au service de la France : Jean-Louis Georgelin

Décès du général d'armée Jean-Louis Georgelin

Grand chancelier de la Légion d’honneur, le général d'armée Jean-Louis Georgelin est né le 30 août 1948 à Aspet (Haute-Garonne).

Admis à l'Ecole spéciale militaire en qualité de Saint-Cyrien (promotion LCL Brunet de Sairigné) en septembre 1967, il choisit à l'issue de sa scolarité de servir dans l'infanterie et rejoint l'Ecole d'application de l'infanterie à Montpellier.

A l'été 1970, le lieutenant Georgelin est affecté au 9ème Régiment de chasseurs parachutistes où il occupe les fonctions de chef de section. Il retourne à Montpellier en 1973 comme instructeur à l'École d'application de l'Infanterie. Trois ans plus tard, il est muté comme capitaine au 153ème Régiment d'infanterie à Mutzig où il prend le commandement d'une compagnie.

A l'issue de son commandement, il passe un an au centre d'exploitation du renseignement militaire avant de rejoindre l'état-major de l'armée de Terre où il devient aide de camp du chef d'état-major. Promu commandant, il part ensuite à Fort Leavenworth aux Etats-Unis suivre le « Command and General Staff College », puis rejoint l'École supérieure de guerre à Paris. Muté en 1985 à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, le lieutenant-colonel Georgelin y commande un bataillon pendant 3 ans, avant de retrouver l'État-major de l'armée de Terre où il dirige la section « Etudes et prospective » du bureau « Planification-finances ».

De 1991 à 1993, il prend le commandement du 153ème Régiment d'infanterie à Mutzig avant d'être pendant un an auditeur au Centre des hautes études militaires (CHEM) et à l'Institut des hautes études de la défense nationale (IHEDN), puis adjoint au chef du cabinet militaire du Premier ministre de 1994 à 1997.

Promu général de brigade en 1997, il est nommé général adjoint à la 11ème division parachutiste et rejoint la SFOR (Force de stabilisation) en ex-Yougoslavie pour occuper les fonctions de chef du bureau « Plans and Policy ». Il est ensuite affecté à l'état-major des armées d'abord en tant que chef de la division « Plans et programmes » puis comme sous-chef d'état-major « Plans ».

Il est promu général de division en août 2000, et général de corps d'armée en octobre 2002. Chef de l'état-major particulier du Président de la République en 2002, il est promu général d'armée le 3 octobre 2003, avant d'être nommé chef d'état-major des armées le 4 octobre 2006. Il est admis dans la deuxième section des officiers généraux le 28 février 2010. Il est Grand'Croix de la Légion d'honneur et Grand'Croix de l'Ordre national du Mérite. Le 9 juin 2010, le Général d'armée Jean-Louis Georgelin est nommé Grand Chancelier de la Légion d'honneur et Chancelier de l'Ordre national du Mérite.

"Une vie au service de la France. Jean-Louis Georgelin portait en lui une certaine idée de la loyauté et de l'engagement. La France perd un grand serviteur. L'Armée perd un grand général." Sébastien Lecornu, ministre des Armées.