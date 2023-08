Cette ancienne championne de gymnastique rythmique de 23 ans s’inscrit au CQP Instructeur Fitness chez JOBIFIT pour atteindre son objectif : obtenir un diplôme qui ouvre le droit à la carte professionnelle pour entamer officiellement une carrière dans le fitness. Avec ce sésame en poche, elle devient Responsable du pôle sport chez Pierre et Vacances.

UNE RECONVERSION PROFESSIONNELLE INATTENDUE

Sportive de longue date, elle s’inscrit en BPJEPS mention cours collectifs en partenariat avec le groupe français Pierre et Vacances, spécialisé dans la location de vacances en résidence ou village club. Elle y organise des tournois sportifs, anime des cours collectifs et découvre le côté relationnel, social et humain du sport. Elle suit la formation pendant deux ans, acquiert des compétences en freestyle et LIA (Low Impact Aérobic) sans finaliser pour des raisons personnelles ce diplôme qui devait lui permettre d’enseigner le sport en toute légalité. C’est en quête d’une formation courte cette fois, qui donne les mêmes droits du travail que le BPJEPS qu’elle se lance dans le CQP Instructeur Fitness. Elle obtient ainsi la carte professionnelle et accède enfin au poste qu’elle convoite.

QUELLE ÉTAIT TA RELATION AU FITNESS AVANT DE COMMENCER LA FORMATION CQP INSTRUCTEUR FITNESS ?

« J’ai fait du sport toute ma vie, de la gymnastique rythmique, jusqu’à arriver en section nationale. Je me tournée ensuite vers un diplôme de coach sportif dans le but d’animer des cours de sport et je me suis retrouvée dans un village club Pierre et Vacances au Cap Esterel, dans un lieu idyllique. J’ai toujours aimé l’aspect compétitif du sport, mais quand j’ai commencé à enseigner le fitness, j’ai découvert que le sport était aussi un moyen de partager des émotions et de transmettre sa passion. En effet, en village club, on rencontre beaucoup de gens qui ne connaissent pas le fitness, qui n’ont pas le temps de pratiquer au quotidien et profitent de leurs vacances pour essayer. C’est un public qui vous met au défi d’arriver à les intéresser à des pratiques qu’ils ne connaissent pas. »

POURQUOI T'ÉTRE LANCÉE DANS UN CP INSTRUCTEUR FITNESS?

« Je cherchais un diplôme en format court qui me donne le droit d’enseigner. J’ai appelé Laurence Klares, responsable pédagogique du centre de formation Jobifit et elle m’a orientée vers la double mention « cours collectifs/musculation-personal training ». Je n’ai finalement fait que la mention « cours collectifs » pour pouvoir accéder au poste de Responsable du pôle sport chez Pierre et Vacances. »

QU’AS-TU PENSÉ DU CONTENU DE LA FORMATION ?

« J’ai trouvé le contenu très complet, on nous donne beaucoup d’informations et surtout l’occasion de passer des certifications LES MILLS. On a l’occasion de rencontrer des formateurs de tout type et on puise chez chacun d’eux de nouvelles manières de travailler. »

LE COURS QUI A PARTICULIÈREMENT RETENU TON ATTENTION ?

« Le cours de BODYBALANCE ™, qui venait toucher à la gymnastique rythmique, en mixant aussi un peu de Pilates, que j’adore. Je suis une pile électrique et j’ai appris ici à me canaliser, à modifier ma voix en fonction du type de cours. Aujourd’hui, quand je forme des gens, j’insiste sur le fait d’adapter la voix sur le mouvement, ça aide à plonger dans la bulle. J’ai été aussi captivée par le BODYATTACK ™, c’est très « gymnique», très « aérobic » et les musiques sont exceptionnelles. »

QUELS SONT LES AVANTAGES DU CQP IF CHEZ JOBIFIT ?

« Pour moi le plus gros avantage, c’est de pouvoir valider 5 certifications LES MILLS. On ne peut le faire nulle part ailleurs. Et maintenant que j’ai gouté à tout, je souhaite me certifier dans mon programme préféré, le BODYJAM ™. »

COMMENT S’EST DÉROULÉE TON EXPÉRIENCE EN ENTREPRISE ?

RACONTE-NOUS UN FAIT MARQUANT PENDANT LA FORMATION...

« Ma rencontre avec Carine, une autre élève, a beaucoup compté. Elle avait choisi de faire le CQP Instructeur Fitness pour enseigner sa discipline : le Kangoo Jump. Et un jour, elle nous a donné un cours ! Sans elle, je n’aurais jamais essayé cette activité mais j’ai trouvé ça très fun et très efficace sur le plan cardio. C’est une rencontre qui m’a ouverte à d’autres manières de pratiquer le sport. »

« Une rencontre qui m'a ouverte à d'autres manières de pratiquer le sport »

QUELS SONT TES PROJETS AVEC LE CQP INSTRUCTEUR FITNESS EN POCHE ?

« J’aimerais rester en village club. Ce qui me plaît, c’est d’être au contact de tous les niveaux de pratique et de devoir m’adapter à chaque profil. C’est un challenge quotidien d’arriver à faire aimer le sport à des gens qui n’en font pas et ça me donne beaucoup de satisfaction lorsqu’en rentrant de vacances ils s’inscrivent dans une salle de sport. J’aime ce cadre des vacances pour les rencontrer, ils touchent à tout sans se regarder les uns les autres, ils se sentent libres, s’amusent et travaillent de manière ludique, bref ça correspond à ma façon de voir l’animation de cours ! »

EST-CE QUE TU RECOMMANDERAIS LA FORMATION CQP INSTRUCTEUR FITNESS DE JOBIFIT ?

« Le CQP Instructeur Fitness de JOBIFIT est idéal pour ceux qui veulent se former rapidement et passer en même temps les certifications LES MILLS. C’est mieux d’être un bon sportif avant d’entamer le cursus. Le fait qu’aujourd’hui, la formation s’étale sur six mois (elle ne durait que trois mois quand je l’ai faite) laisse plus de temps à ceux qui ne pratiquaient pas le fitness de se familiariser puis de maîtriser la pratique. La formation donne aussi la possibilité de rencontrer beaucoup de gens différents et de voir les portes s’ouvrir sur de nouvelles opportunités… »

Lancé officiellement en 2022, nous proposons maintenant notre certificat Instructeur de Fitness option « musculation/PT », option « cours collectifs » et même « double option » dans plusieurs villes, qui inclue l’enseignement et les certifications de plusieurs programmes LES MILLS, TRX, PILATES, etc.

Cette spécificité JOBIFIT représente une belle opportunité pour de nombreux passionnés de faire partie de la tribu des instructeurs LES MILLS.

AVANTAGES JOBIFIT :

• Des opportunités de travail sur l’ensemble du territoire français

• Une équipe pédagogique composée de formateurs certifiés au niveau national