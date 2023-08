France - Incendies à Saint-André : des interrogations et de solutions structurelles

Ce lundi 14 août, le feu a ravagé 500 hectares sur les communes de Saint-André, Sorède et Argelès-sur-Mer. Les dégâts sont considérables. Des moyens de lutte considérables ont été mis en œuvre pour arriver à bout de cet incendie. L’intervention des sapeurs-pompiers, appuyée par un dispositif aérien exceptionnel, a permis d’éviter le pire.Avec les habitants et les vacanciers, les Insoumis des communes concernées ont partagé un même sentiment d’effroi, jusqu’à ce que le feu soit maîtrisé. Aujourd’hui, l’heure est à la solidarité envers celles et ceux qui ont été victimes des dégâts.

La priorité est donc à la réparation et à la reconstruction. Mais nous devons nous questionner sur les actions de prévention à mettre en œuvre.

Attisées par le vent violent, les flammes ont trouvé un terrain favorable au sein d’une végétation frappée par la sècheresse, qui sévit sur nos territoires de manière durable. A ce stade, le réchauffement climatique est irréversible, mais nous pouvons le freiner en agissant sur les émissions des gaz à effets de serre. C’est une véritable bifurcation écologique que nous devons effectuer, en revoyant totalement nos modes de production et de consommation.

Localement, nous pouvons, par exemple, limiter la sur-fréquentation estivale des espaces naturels, mettre les moyens nécessaires au débroussaillage, substituer les espèces végétales très inflammables par des essences plus résistantes et replanter des parcelles de vigne, qui semblent avoir un effet favorable contre la propagation du feu.

Pour le Groupes d’Action « La France Insoumise » des Albères, Nicolas BARON

