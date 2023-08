France - Vélos électriques aux allures moto : L'Outsider 5.0, le nouveau VTT Michael Blast

VÉLOS ÉLECTRIQUES AUX ALLURES DE MOTO

L'Outsider 5.0, le nouveau VTT Michael Blast

L'Outsider 5.0 est le vélo citadin par excellence. Avec ses larges pneus, il permet de retenir les chocs donnés par les pavés ou les trottoirs. C'est aussi ce qui de lui un VTT d'exception.

Ce modèle apporte plus de confort et de couple pour les passages difficiles en tout terrain, et accueille des gabarits de toute taille grâce à son châssis plus grand.

Michael Blast, une entreprise française au rayonnement international

Michael Blast est implantée à Pierrelatte (Drôme) depuis mai 2022. Ses vélos électriques, fabriqués à Wuxi en Chine, sont distribués aux États-Unis, en Chine et en Australie, entre autres. 180 points de vente seront développés en France d’ici fin 2023. La marque a été développée par Cédric Sylvestre, un designer français, et a évolué pour créer une gamme unique et abordable de vélos électriques d’inspiration vintage.