France - Pégase 23 : Focus sur ce déploiement opérationnel en Indopacifique de l'armée de l'Air et de l'Espace

Focus sur ce déploiement opérationnel en Indopacifique de l’armée de l’Air et de l’Espace à plus de 18 000 kilomètres de l’hexagone, s’appuyant sur nos forces pré-positionnées et leurs partenariats.

320 Aviateurs, 10 Rafale, 5 A330 MRTT Phénix et 4 A400M Atlas ont sillonné l'Indopacifique du 25 juin au 3 août 2023.

Dans la continuité des déploiements PÉGASE 2018, HEIFARA WAKEA (2021) et PÉGASE 2022, le déploiement PÉGASE 23 a permis de développer le réseau de partenariats dans la région. Une mission riche en termes de coopération avec nos alliés et de nombreux pays, notamment lors de manœuvres aériennes conjointes.

Le 25 juin, au départ de la base aérienne 125 d'Istres, 19 aéronefs sont engagés sur la mission PÉGASE 23. 10 Rafale, 5 A330 MRTT Phénix et 4 A400M Atlas débutent leur déploiement par une escale auprès des Forces françaises aux Émirats arabes unis (FFEAU). Le dispositif se scinde ensuite en deux pour atteindre simultanément Singapour et la Malaisie, en moins de 30 heures. En rejoignant cette zone du monde, à 11 000 km de l’Hexagone, la mission PÉGASE 23 remplit son objectif de projection dans les temps impartis.

Cette première étape de la mission a démontré la capacité de la France à assurer la souveraineté et la protection de ses territoires en Indopacifique par une intervention rapide depuis l’hexagone.

Le 28 juin, soit 72 heures après le départ de France, PÉGASE 23 atterrit sur l'île de Guam, à 18 000 km de son point de départ pour la deuxième phase de la mission. Pendant quatre semaines, les aviateurs participent à un des exercices américains d’ampleur regroupant des partenaires de la région et de nombreux alliés : Australie, Canada, États-Unis d’Amérique, Nouvelle-Zélande et Royaume-Uni.

L’objectif est triple : partage de savoir-faire, renfort de l’interopérabilité et préparation opérationnelle des forces françaises. En parallèle, un A330 MRTT Phénix et un A400M Atlas sont déployés au profit des Forces armées stationnées en Nouvelle-Calédonie (FANC) et en Polynésie Française (FAPF).

Depuis la base américaine d’Andersen à Guam, les équipages de chasseurs prennent part à divers entraînements avec les F-35 américains déployés pour l’occasion. Les pilotes et navigateurs de combat s’exercent ainsi au combat à vue, à la pénétration dans un territoire ennemi ou encore à la défense de zone, afin de renforcer les procédures air-air de détection, d’identification, de classification et d’engagement.

Les équipages des A330 MRTT Phénix renforcent quant à eux leurs compétences opérationnelles de vols en patrouille avec d’autres avions ravitailleurs.

Enfin, les équipages des A400M Atlas s’exercent au vol en patrouille, au largage de colis ou encore à la recherche et sauvetage en mer (SAMAR – Sauvetage aéro-maritime). L'exercice trouve son application en conditions réelles puisqu’un A400M participe à une mission de sauvetage au large de Guam avec succès. Après avoir repéré de nuit en moins de vingt minutes un navire en détresse, puis gardé pendant cinq heures le contact visuel et radio, nos aviateurs ont contribué activement au sauvetage de l’intégralité des onze personnes constituant l’équipage.

La troisième et dernière phase de PÉGASE 23 débute le 24 juillet 2023. Le déploiement se sépare une nouvelle fois pour pouvoir rejoindre trois points géographiques distincts :

La Nouvelle-Calédonie, où deux Rafale, accompagnés d'un MRTT, ont présenté le dispositif PÉGASE 23 au Président de la République à l’occasion de son déplacement à Nouméa. Les aéronefs ont ensuite rejoint l'Indonésie puis les Émirats arabes unis avant d'atterrir en France le 2 août.

L’Indonésie, où un dispositif est resté jusqu'au 28 juillet avant de rejoindre Djibouti puis la France le 30 juillet.

La Corée du Sud du 24 au 26, puis le Japon jusqu’au 29 juillet, le dernier détachement a ensuite lui aussi rejoint l'Indonésie avant de faire l’ultime étape de la mission PÉGASE 23 au Qatar.

Au gré des exercices, vols conjoints, expositions statiques, visites d'autorités, tables rondes, ces différentes escales ont permis de consolider les partenariats avec les nations hôtes et l’interopérabilité des forces avant un retour en France le 3 août.

Chiffres clés de PÉGASE 2023 :

40 jours de projection.

Rafales : 170 sorties (500 heures de vol).

A330 MRTT Phénix : 80 sorties (500 heures de vol).

A400M Atlas : 80 sorties (440 heures de vol).