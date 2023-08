Limoux - Fête paysanne à Limoux

La Fête de l’agriculture paysanne, c’est une journée ponctuée d'ateliers, de film documentaire, d'animations, de spectacle, conférence et concerts, alternant des instants ludiques et des échanges sur nos rapports au vivant.



Attaquée de toute part, la biodiversité est désormais partout une préoccupation, y compris dans la communication des multinationales et du saupoudrage de certaines politiques publiques.



L'absence de réponses à la hauteur des enjeux et la raréfaction des ressources engendrent des conflits au sein de la société, auquel le monde agricole n'échappe pas, ainsi qu'une répression sans pareil de l'État contre la terre qui se soulève.

PLUS D'INFORMATIONS

https://www.helloasso.com/associations/confederation-paysanne-de-l-aude/evenements/fete-de-l-agriculture-paysanne

Illustration