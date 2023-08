France - Le leader français du loisir immersif débarque à Pau !

Envie de tester pour mieux en parler ? de réaliser un reportage ? Une interview à l'antenne ?

Dans la tendance des loisirs immersifs, Quiz Room propose un moment en total immersion dans un décor de jeu télévisé... pour se challenger avec FUN sur des quiz et des blindtests pour tous, de 8 à 88 ans ! Buzzers, pupitres avec écran de contrôle, projecteurs... Tout y est, les fous-rires en plus !

BIM, BAM, BUZZ... QUIZ ROOM pour buzzer pour de vrai sur un plateau comme à la télé !

Idées de sorties pour les enfants, en famille, entre amis même entre collègues... Sans oubier les idées anniversaires, pot de départ, teambuilding...

Adresse : 55 avenue larribau, 64000 Pau

On s’est tous déjà imaginés sur un plateau télévisé, répondant aux questions d’un animateur. Sauf que très peu d’entre nous ont osé y aller ! Quiz Room propose de participer à des quiz de tous niveaux et des blindtests entre amis ou entre collègues, dans les mêmes conditions qu’un jeu TV.

Les loisirs de groupe, et plus généralement les loisirs immersifs, sont en plein essor auprès du grand public qui aime se projeter dans un univers qui le sort de son quotidien. Ce phénomène est particulièrement vrai dans l’entreprise à la sortie de la crise sanitaire où les besoins de créer du lien sont de plus en plus importants, surtout avec la généralisation du télétravail. Tristan Quelin, co-fondateur avec Charles Babinet