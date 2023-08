Colomiers - PLATEAU FINAL DE LA AMOS WOMEN'S FRENCH CUP 2023 : LE MEILLEUR DU FOOTBALL EUROPÉEN DE RETOUR

PLATEAU FINAL DE LA AMOS WOMEN’S FRENCH CUP 2023 : LE MEILLEUR DU FOOTBALL EUROPÉEN DE RETOUR À COLOMIERS

L’Atlético de Madrid, l’AC Milan, Liverpool et le Paris Saint Germain, sont les 4 prestigieuses équipes qui formeront le plateau de la nouvelle édition de la AMOS Women’s French Cup les 28 & 31 août prochain au Stade Michel Bendichou à Colomiers. Cette année encore, l’événement verra s’opposer quatre des meilleures équipes européennes du football féminin. Vainqueur en titre de la Copa de la Reina, les Colchoneros se déplaceront avec des ambitions et beaucoup de qualité pour cette équipe qui a envoyé 6 de ces joueuses disputer la Coupe du Monde.

Deuxième équipe du tournoi et première édition pour les Milanaises, troisièmes du championnat italien cette saison. Après la belle performance de l’AS Roma en 2021 (finaliste), les Rossoneri viendront elles aussi démontrer les belles qualités de la Série A.

Après un passage lors de l’édition de 2017, Liverpool revient une nouvelle fois en terre Toulousaine. Après de belles performances cette saison face à Manchester City, Tottenham ou encore Chelsea, les Reds se montreront comme un redoutable adversaire lors de cette 5ème édition. Présentent sur les 4 dernières éditions du plateau, les Parisiennes, habituelles du tournoi, viendront compléter cette prometteuse édition. Les rouge et bleu de Gérard Prêcheur tenteront de profiter de leur expérience pour remporter cette 6ème édition de la AMOS WFC. Les quatre clubs représentés cette année ont envoyé pas moins de 28 joueuses fouler les pelouses de la Coupe du Monde pour défendre les couleurs de leurs sélections nationales.

10 jours après la finale de Coupe du Monde, pas moins de 8000 personnes sont attendues pour suivre l’un des tournois de pré-saison les plus relevés du globe. En France, les footballeuses prennent leur place dans l’actualité sportive et continuent leur ascension avec plus de 220000 licenciées auprès de la FFF aujourd’hui et plus de 50 000 pratiquantes en plus depuis la première édition de la AMOS WFC en 2017. Spectatrice, mais surtout actrice de ce changement, la AMOS WFC s’appliquera à continuer son engagement pour l’égalité femme -homme et pour la mixité.

Au travers de son association Sport Incub et de son programme d’action socio éducative, la AMOS WFC met en place des actions, tout au long de l’année, pour les jeunes issus des Quartiers Prioritaires de la Ville. Cela se matérialise par des ateliers de sensibilisation ou encore des sorties éducatives.

Autour de la compétition sportive, la AMOS WFC proposera au sein de son “Village” des animations qui raviront petits et grands : Foodtrucks, Kids Zone, Scène musicale, Expositions, Ateliers, Midica Chill Zone, etc. La billetterie a d’ores et déjà ouvert ses portes. Vous pouvez profitez de la AMOS WOMEN’S FRENCH CUP à partir de 8€ sur la billetterie officielle du tournoi : https://bit.ly/ticket_awfc23