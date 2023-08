France - Une nouvelle enquête Ivanti montre qu'un quart des professionnels IT envisage de quitter leur emploi

Une nouvelle enquête Ivanti montre qu'un quart des professionnels IT envisage de quitter leur emploi dans les six prochains mois

Cet exode des professionnels IT pourrait coûter aux employeurs américains plus de 145 milliards de dollars. Le rapport révèle aussi que les professionnels IT sont 1,4 fois plus susceptibles de « démissionner silencieusement » que le reste de la main-d'œuvre intellectuelle.

Paris, le 16 août 2023 — Ivanti, société technologique qui améliore et sécurise l'Everywhere Work, annonce aujourd'hui les résultats de son rapport « Defending IT Talent » (Défendre les talents IT). Ce rapport révèle qu'un quart des professionnels IT envisage sérieusement de quitter leur emploi actuel dans les six prochains mois, ce qui coûterait aux entreprises américaines plus de 145 milliards de dollars. Ces statistiques mettent en lumière la nécessité, pour les entreprises, d'alléger la charge de travail des équipes IT, résultante du travail hybride et à distance.



D'après cette enquête, les professionnels IT sont 1,4 fois plus susceptibles de se désengager de leur travail et de « démissionner silencieusement » (quiet quitting) que le reste de la main-d'œuvre intellectuelle. De plus, à peine 8 % des entreprises privilégient l’automatisation des tâches répétitives en 2023, malgré son potentiel d'allégement de la charge de travail pour les équipes IT.

Le rapport « Defending IT Talent » (Défendre les talents IT) répertorie les principales difficultés que rencontrent les professionnels IT et les experts de sécurité :

73 % d'augmentation de la charge de travail due au travail hybride ou à distance, ce qui conduit 1 personne sur 4 à faire état d'un épuisement professionnel ;

23 % citent la perte de connexion avec les collègues (mentionnée par seulement 17 % des employés de bureau) ;

2,5 fois plus de chances de faire des journées à rallonge en télétravail ;

Parmi le quart de professionnels qui envisage de quitter leur emploi, 31 % disent que leur santé mentale est en souffrance.



Malgré ces difficultés, la grande majorité des professionnels IT (84 %) souhaite continuer à travailler à distance au moins une partie du temps.

« Les équipes IT sont la force motrice qui fait de l’Everywhere Work une réalité pour les entreprises. Pourtant, elles subissent une lourde charge de travail », déclare Jeff Abbott, P.-D.G. d'Ivanti. « Les entreprises continuent à avoir du mal à conserver leurs talents IT (le problème dure depuis 10 ans), et cela se traduit par une perte de productivité qui affecte leur chiffre d'affaires. Les entreprises doivent adopter l'automatisation pour alléger la charge de travail IT, ce qui créera un environnement capable de retenir les professionnels IT de qualité et leur offrir un avantage concurrentiel. Nous avons passé des années à assurer la transformation digitale de tous les aspects de l'entreprise. Il est désormais temps de transformer les environnements IT et d'aider les personnes qui rendent cette transformation possible. »

Le rapport souligne que le désengagement, la démission silencieuse et la rotation du personnel IT ne résultent pas du télétravail en lui-même, mais du manque de ressources, d'outils et de supports destinés à ce personnel. Ce rapport présente six étapes que les entreprises peuvent suivre pour rendre l'Everywhere Work possible pour les équipes IT et sécurité :

Diagnostiquer les points de tension de la vie professionnelle du département IT : Faites appel à des enquêtes en interne et à des entretiens face à face, pour prendre le pouls du ressenti au travail. Ensuite, notez les points de tension spécifiques causés par le travail hybride et à distance.

Inventorier les expériences propres aux techniciens : Les professionnels IT signalent une plus grande insatisfaction concernant les outils qu'ils utilisent lorsqu'ils travaillent hors site (près d'1/4 le dit). Si vous assurez le suivi de l'expérience digitale des collaborateurs (Digital Employe Experience, DEX), les informations obtenues vous aident à identifier les domaines qui nécessitent votre attention ou un investissement.

Prioriser l'automatisation des workflows IT : Pour libérer vos équipes IT afin qu'elles travaillent à des projets plus précieux, investissez dans une technologie capable de gérer automatiquement les tâches répétitives et appliquez l'automatisation des workflows aussi bien aux activités côté collaborateurs qu'aux workflows back-office.

Adopter des solutions proactives : Pour réduire le volume de tickets de support, déployez ce qu'on appelle « l'autoréparation », c'est-à-dire des systèmes qui combinent IA, Machine Learning et surveillance à distance pour éviter le ralentissement des technologies du lieu de travail avant même que le collaborateur en ait conscience.

Donner aux collaborateurs le choix de leur mode de travail : Donnez à vos équipes IT la chance de définir le style de travail adapté à leur situation spécifique. Ce faisant, vous boosterez le recrutement et la rétention des talents IT.

Encouragez les échanges en personne pour les équipes IT : Les réunions face à face représentent une chance de renforcer la confiance et la camaraderie. Pour en savoir plus sur les conclusions du rapport Ivanti « Defending IT Talent » (Defending IT Talent), rendez-vous sur ce site.

Méthodologie

Pour mieux comprendre l'impact de l'Everywhere Work sur les professionnels IT, Ivanti a interrogé 1 800 professionnels IT et hauts responsables partout dans le monde. L'objectif était de prendre le pouls de leur qualité de vie professionnelle, de comprendre l'impact des emplois du temps de travail flexible et hybride sur la charge de travail, et de savoir ce que les entreprises peuvent faire pour soutenir et retenir les professionnels IT de qualité.

Au total, notre série d'enquêtes sur l'Everywhere Work a interrogé 8 400 hauts dirigeants, professionnels IT et travailleurs de bureau au 1er trimestre 2023, afin de comprendre les attitudes, les attentes et les défis des entreprises et de leurs collaborateurs dans un environnement d'Everywhere Work. Les informations collectées ici reposent sur les réponses d'un sous-ensemble de ces personnes : les professionnels IT et les dirigeants exécutifs. Notre objectif : déterminer les étapes que les entreprises doivent suivre pour activer leur vision du « futur du travail ».

