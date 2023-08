Toulouse - Baisse des prix immobiliers : Vincent, Moufid, Tina et Julien témoignent de leur réussite en saison

Toulouse, le 16 août 2023 - Alors que le marché immobilier français a enregistré une baisse de -8,1 %* du volume des transactions pour les logements anciens à la fin de février 2023, cette période, qui pourrait sembler défavorable, s'est révélée être une aubaine pour les investisseurs avisés. En effet, avec de nombreux biens mis sur le marché au printemps et moins de transactions conclues, l'été devient le moment idéal pour les investisseurs comme Vincent, Moufid[1] , Tina et Julien, de revenir à la charge avec des offres que les propriétaires trouvent difficile de refuser.



Découvrez comment, malgré ce contexte, ils ont su tirer profit de la situation et comment Invest-Preneur les a guidés vers le succès.

Vincent, Mouf, Tina et Julien : Trois parcours inspirants

Vincent, 32 ans, a transformé sa vie en passant d'un emploi salarié à un investisseur immobilier prospère. Après une prise de conscience personnelle, il a choisi l'immobilier comme moyen de générer des revenus passifs. Grâce à Invest-Preneur, il a pu diviser une grande maison en 5 appartements, générant un cashflow net de 1 200 € par mois.

Moufid[2] partage son expérience d'achat d'un immeuble de rapport qu'il a divisé pour augmenter sa rentabilité. Il a acheté l'immeuble à 100 000 euros, investi environ 190 000 euros en travaux, et s'attend à un cash-flow de 1 500 euros par mois une fois les travaux terminés. Moufid souligne l'importance de l'accompagnement, de suivre pas à pas la méthode enseignée, pour s’assurer de réussir.

Tina et Julien, deux investisseurs qui ont opté pour un petit projet pourtant très rentable . Ils ont acheté une maison qu'ils ont divisée en deux lots. Ils ont acheté la maison pour 170 000 euros (frais de notaire inclus) et ont réalisé des travaux pendant environ 10 mois. Actuellement, ils louent la maison en location meublée longue et courte durée, générant un cash-flow d'environ 450 euros par mois. Si vendue, ils pourraient réaliser une plus-value d'environ 80 000 euros. Tina et Julien soulignent l'importance de s'entourer de personnes expérimentées et de suivre une formation solide pour réussir dans l'investissement immobilier.

Analyse des tendances du marché immobilier

La saison estivale est souvent perçue comme une période creuse pour l'immobilier. Toutefois, une analyse plus approfondie révèle une dynamique intéressante : de nombreux propriétaires choisissent le printemps pour mettre leurs biens sur le marché, espérant profiter de l'effervescence habituelle de cette saison. Cependant, avec une baisse de -8,1% du volume des transactions observée cette année, de nombreux biens restent disponibles pendant l'été. Cette situation, combinée à des prix plus bas, crée un terrain propice pour les investisseurs avisés. En effet, face à une offre abondante et une demande en berne, les propriétaires sont plus enclins à accepter les offres des investisseurs, même si elles sont inférieures au prix demandé initialement. Ainsi, l'été devient une période stratégique pour réaliser des acquisitions immobilières à des conditions avantageuses.

Les opportunités offertes par la baisse des prix

Cette année, une deuxième bonne nouvelle s'offre aux investisseurs : la baisse des prix dans l'ancien. Mais pourquoi cette baisse est-elle si avantageuse ? L'immobilier ancien implique souvent des travaux de rénovation. Si cela peut effrayer les novices en immobiliers, c'est une aubaine pour les investisseurs. En effet, en rénovant, ils créent de la valeur ajoutée à la propriété. Cela se traduit par une belle plus-value potentielle à la revente et offre la possibilité de proposer des locations à des loyers plus élevés, garantissant ainsi un meilleur retour sur investissement. Invest-Preneur, fort de son expertise, guide ses élèves pour reconnaître ces opportunités et les saisir, transformant ainsi une baisse de marché en une chance inespérée.

Évolutions sur un an des indices de prix et projections à fin mai 2023 en France métropolitaine

Source : Notaires de France - Groupe ADSN, Notaires du Grand Paris – PNS

Les recommandations d'Emilie et Julien Malengo pour réussir en investissement immobilier

"L'investissement immobilier n'est pas seulement une question d'argent, mais aussi une question de volonté. Il s'agit de créer un avenir stable pour vous et votre famille," déclare Emilie Malengo. Julien Malengo ajoute : "Avec les bonnes connaissances et le bon accompagnement, tout le monde peut réussir en investissement immobilier." Investir dans l'immobilier de la mauvaise manière est risqué. Invest-Preneur offre une formation complète pour aider ses élèves à éviter les pièges courants et à maximiser la rentabilité de leurs investissements.

Invest-Preneur: Un partenaire de choix pour un investissement réussi

Invest-Preneur ne se contente pas de former ses élèves. L'entreprise offre un accompagnement individualisé, c’est là sa grande force pour assurer à chaque élève d’atteindre ses objectifs d'investissement. Pour ceux qui sont intéressés à en savoir plus sur Invest-Preneur et ses services, ils peuvent prendre rendez-vous pour un bilan gratuit et personnalisé via ce lien.

