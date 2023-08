Hérault - Sea, Grapes et Sun  : la tournée d'été des Vins Pays d'Oc IGP

« Sea, Grapes & Sun », la tournée d’été des Vins Pays d’Oc IGP

Depuis mercredi 9 et jusqu’à samedi 19 août 2023, Pays d’Oc IGP fait la tournée des plages du Languedoc. Le foodtruck des vignerons du Pays d’Oc fait escale dans 10 villes pour rencontrer les vacanciers et la population locale afin de faire déguster les cuvées des producteurs ambassadeurs de la 1ère IGP viticole de France.

Demandez le programme !

Les départements de l’Hérault, du Gard et de l’Aude accueillent des escales gourmandes au bord de mer, de 11h à 13h et de 17h à 21h pour le plus grand plaisir de tous.

Mercredi 16 : Frontignan Plage – Place Vauban

Jeudi 17 : Marseillan – Entre la plage d’Honneur et l’avenue de la Méditerranée

Vendredi 18 : Port-la-Nouvelle – Place Paul Valéry

Samedi 19 : Valras Plage – Place Panis

Les producteurs ambassadeurs à l’honneur !

Assis en terrasse, les épicuriens et amateurs de plage pourront apprécier toute la richesse de l’IGP Pays d’Oc aux 58 cépages avec les cuvées de la Collection Printemps-été 2023 telles que :

- En blanc

• Les Vignobles Foncalieu « Sillages », Alvarinho 2022

• Ricardelle de Lautrec « Scène n°09 Chardonnay », 2022

• Les Caves Molière « Entracte », Chardonnay 2022

• Anne de Joyeuse « Rhabdodon Priscus », Mauzac 2022

• Domaine l’Amiral « L’Odyssée », Sauvignon / Viognier / Marsanne 2022

• Domaine Grand-Chemin « Le Faillet », Viognier 2022

• Les Vignerons du Sommiérois « Secret de Cépage », Viognier 2022

- En rosé

•Les Terres de Paraza « C’est la vie », Cinsault 2022

• Les Domaines Paul Mas « Vignes de Nicole », Grenache / Mourvèdre / Syrah 2022

• Les Salins du Midi « Saint Louis », Grenache 2022

• Les Chais du Sud - Fortant « Marinière », Grenache gris 2022

• Les Caves Richemer « Henri de Richemer », Marselan 2022

• Les Vignobles de Vendéole « Le Rosé de Vendéole », Pinot gris 2022

• Domaine de la Jasse « Cœur de Cuvée de la Jasse », Syrah / Grenache / Caladoc 2022

• Les Vignerons de Puimisson « Le Chant des Grillons », Syrah 2022

- En rouge

• Les Caves Molière « Entracte », Cabernet / Sauvignon 2022

• Cellier des Demoiselles « Vieux Carignan », 2022

• Famille Fabre « Cinsault », 2021

• Domaine de Valensac « Entre nous selon Valensac », Petit Verdot 2021

• Domaine de Castelnau « Cayenne Syrah », 2022



Un partenariat affirmé avec les restaurateurs du territoire

Entre Pays d’Oc IGP et les restaurateurs régionaux, c’est une belle histoire ! Chaque étape de la tournée est agrémentée par les mises en bouche des restaurateurs ambassadeurs de Pays d’Oc IGP. L’objectif est double : faire découvrir les accords mets/vins et assurer le renvoi de clientèle chez les restaurateurs.

12 établissements, du bar à vins en passant par le restaurant traditionnel, le restaurant de plage ou encore gastronomique ont été sélectionnés :

La Gibrine à Portiragnes

Creiche traiteur au Grau-du-Roi

L’Essentiel et Célavie à Sète

L’Albatros à Palavas-les-Flots

L’Estrambord à La Grande-Motte

Manovi au Cap d’Agde

In-fine et Au Loup Thau Quai à Frontignan Plage

La fromagerie Philippe à Marseillan

Hôtel Méditerranée à Port-la-Nouvelle

Le Vins 10 vins à Valras Plage

Tous à Table avec Pays d’Oc IGP !

Cerise sur le gâteau pour les dégustateurs amateurs, un jeu-concours permet de gagner une expérience gastronomique dans un établissement étoilé d’Occitanie. Chacun peut également repartir avec un petit souvenir de ce moment estival et gourmand comme une carte postale mélangeant « saveurs », « art de vivre », et « convivialité ».

https://jeu-tousatable.paysdocigp.com/

A propos des Vins Pays d’Oc IGP

Née en 1987, Pays d’Oc IGP est devenu le premier signe d’origine et de qualité français en volume. Au cœur de son ADN, ses valeurs garantissent sa force de conquête : la dynamique collective, l’exigence de qualité, l’innovation et l’écoute des attentes du consommateur.

Le cépage était au cœur de l’identité de Pays d’Oc IGP. Chardonnay, sauvignon, grenache, merlot…sont l’essence même de la typicité des vins labellisés Pays d’Oc IGP. Le label offre la liberté d’expression aux producteurs qui peuvent choisir parmi 58 cépages et proposer des cuvées dans les trois couleurs

Aujourd’hui, Pays d’Oc représente la moitié du vignoble du Languedoc-Roussillon, soit une surface de 110 000 hectares sur les 220 000 hectares de vignes en Languedoc-Roussillon.

Ce vignoble familial est cultivé par plus de 900 caves particulières et 150 caves coopératives