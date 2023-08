France - 100 000 billets vendus our l'AVE vers la France dès son premier mois

L’AVE vers la France fête son premier mois avec 100 000 billets vendus

Au cours de ce premier mois, les trains AVE à destination de Lyon et de Marseille ont déjà transporté plus de 43 000 voyageurs, pour un taux d’occupation moyen supérieur à 80 %

Les billets ont été mis en vente le 21 juin dans le cadre d'une campagne de lancement pour voyager jusqu’au 31 octobre à partir de 9 euros

L'AVE vers la France fête son premier mois d’activité en atteignant les 100.000 billets vendus. Depuis que Renfe a inauguré les nouveaux itinéraires AVE (grande vitesse) Barcelone - Lyon le 13 juillet et Madrid - Marseille deux semaines plus tard, 43.000 voyageurs ont emprunté ces nouveaux services, les premiers proposés par Renfe en solo pour une liaison internationale.

Le taux d’occupation moyen est déjà supérieur à 80 % et a atteint cent pour cent les jours de forte affluence. Compte tenu de ce démarrage réussi, Renfe commencera à assurer des services quotidiens sur la ligne de Lyon le 1ᵉʳ septembre et sur la ligne de Marseille le 1ᵉʳ octobre.

Renfe a lancé son offre internationale le 21 juin pour des voyages jusqu'au 31 octobre avec une offre de lancement qui permet de voyager entre 10 villes françaises pour seulement 9 euros et deux prix disponibles pour les itinéraires internationaux : 19 euros pour voyager de Montpellier ou Narbonne à Barcelone, Saragosse ou Madrid et 29 euros pour l’itinéraire complet, la liaison depuis Marseille et Lyon vers l’Espagne. 100 000 billets ont déjà été vendus.