Pyrénées-Orientales - Suspension des Soulèvements de la Terre : leçon de démocratie pour la macronie

La France Insoumise / Nupes dans les Pyrénées-Orientales se félicite de la décision rendue en référé ce 11 août 2023 par le Conseil d’Etat. Celui-ci vient en effet de suspendre le décret de dissolution des Soulèvements de la Terre, prononcé en Conseil des ministres le 21 juin dernier.

Cette décision de justice constitue un camouflet cinglant pour le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin et la macronie. Elle désavoue la dérive autoritaire de la minorité présidentielle, ponctuée par les tentatives récurrentes d’écraser toutes les contestations populaires et citoyennes d’une politique rejetée par la grande majorité de nos concitoyens.

Plus encore, les motifs apportés par le Conseil d’Etat sont à cet égard sans ambigüité. Ils considèrent que le décret de dissolution « porte atteinte à la liberté d’association et créé pour les requérants une situation d’urgence ». Ils mentionnent « un doute sérieux de légalité, au regard du code de sécurité intérieure, quant à la qualification de provocation à des agissements violents à l’encontre des personnes et des biens ». Ils estiment que « les prises de positions en faveur d’initiatives de désobéissance civile » ne sauraient être un motif de dissolution, en raison de la dimension symbolique, du nombre limité, du caractère circonscrit, de la nature et de la faible importance des dommages.

C’est une véritable leçon de démocratie que le Conseil d’Etat inflige à la macronie et à ce gouvernement aux abois et décrédibilisé. Cette décision vient confirmer les remarques faites par des institutions et des organismes internationaux accréditant la réalité en France de « dérives illibérales préoccupantes ». Le trouble à l’ordre public provient en fait de ceux qui dénaturent la démocratie pour la rapetisser en vue de la préservation de dérisoires intérêts particuliers. Les pyromanes sont en réalité les prétendus pompiers qui osent (presque) tout !

Francis DASPE, animateur de groupe d’action La France Insoumise / NUPES