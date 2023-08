Montpellier - Des idées de visites guidées sur la métropole de Montpellier,

L’Office de tourisme vous propose des visites régulièrement pour parfaire sa connaissance sur les villes de la métropole de Montpellier, ou sur le thème de la médecine

Le château de Castries

Dates : 12-17-24 août de 10h à 12h

Venez vous émerveiller de l’élégance et du prestige de cet incroyable monument aux portes de Montpellier.

Construit dès la fin du XVIème siècle par la famille de la Croix de Castries, le spectaculaire château de Castries n’a cessé au cours de son histoire de surprendre par son décor, ses jardins à la André le Nôtre et son aqueduc créé par Pierre-Paul Riquet.

Le château longtemps en travaux a rouvert ses portes, l’occasion de découvrir avec un guide ses salons, archives, chambres, communs et grande salle à manger restaurés avec son mobilier d’époque.

Taris 12 € - tarifs réduits 10 € gratuit pour les – 6 ans et de 6 à 11 ans 6 €

Montpellier et ses environs à vélo avec Smile Ebike (visite sportive)

Dates : 17 – 24 et 31 août de 8h à 17h30

Découvrez Montpellier et la métropole autrement !

Au départ de l’Office du tourisme, partez à pied découvrir Montpellier et son centre-ville accompagné d’un guide conférencier jusqu’à l’Arc de Triomphe.

Récupérez vos vélos électriques et roulez en direction du quartier Antigone et de l’Arbre Blanc. Un encadrant à vélo vous accompagnera tout le long des Rives du Lez par la voie cyclable qui mène jusqu’à la Cathédrale de Maguelone.

Vous serez alors libre de rentrer avec le guide en passant par Palavas-les-Flots ou de profiter de votre après-midi à la plage et de rentrer en toute autonomie pour 18h.

Vélos électriques avec 50km d’autonomie, équipés de paniers à l’avant.

Tarif : 50 €

Jacou, une ville racontée au fil de l’eau

Dates : 22 août de 10h à 12h

Restauré en 2019, le domaine de Bocaud est un écrin de verdure au coeur de la ville de Jacou accueillant à la fois médiathèque et hôtel de ville.

La bâtisse renferme bien des histoires depuis sa construction au XVIIème siècle par la famille de Bocaud devenant au fil du temps une véritable folie avec son parc de 3 hectares, jardins, terrasses et statues.

Ses fontaines, lavoir ou encore grotte artificielle marquent l’omniprésence de l’eau dans les lieux. C’est au fil de celle-ci que Jacou et ses habitants, les jacoumards, vous seront racontés pour mieux comprendre la transformation de cet ancien bourg agricole en l’une des villes les plus dynamiques de la métropole.

Taris 12 € - tarifs réduits 10 € gratuit pour les – 6 ans et de 6 à 11 ans 6 €

Montpellier berceau de la médecine

L’Histoire de la médecine

Dates : Jeudis 10 et 24 aout de 17h00 à 19h00

Partez pour un voyage dans le passé médical de la ville.

Un panorama complet de 8 siècles de pratique de la médecine vous amenant à l’amphithéâtre St-Côme, dédié à l’enseignement chirurgical, et à l’incontournable faculté de médecine fréquentée par Rabelais, Rondelet ou Nostradamus, en passant par la pharmacie de la Miséricorde. En chemin, vous traverserez aussi l'ancien quartier étudiant, autour de la Panacée.

Taris 12 € - tarifs réduits 10 € gratuit pour les – 6 ans et de 6 à 11 ans 6 €

Saint-Charles : de l'Hôpital aux cliniques

Date : 17 aout 2023

L’hôpital Saint-Charles, aujourd'hui Maison des Choeurs et résidence de standing, fait partie des grandes installations qui ont contribué à la notoriété de Montpellier en termes de médecine.

Il a vu les grands noms fouler ses allées, de la chapelle aux cliniques. Cet hôpital général, muni d'une chapelle et créé par la volonté de Louis XIV, fut aussi un lieu d'enfermement des pauvres et vagabonds, avant de devenir le grand lieu de soins que de nombreux montpelliérains ont connu.

La création de nouvelles générations de cliniques dans les années 1930 a contribué à sa modernisation et à la naissance d’un ensemble architectural inédit dans le Languedoc, que le guide vous invite à découvrir lors de la visite qui retrace l’histoire du lieu.

Taris 12 € - tarifs réduits 10 € gratuit pour les – 6 ans et de 6 à 11 ans 6 €

Voyage au cœur de l'anatomie

Dates : 14 – 16 – 18 – 19 – 23 – 25 – 26 – 30 août 2023

Qu’elles soient réelles, en cire, en plâtre ou en papier mâché, ces collections qui explorent le corps humain ou animal fascinent le public, en véritables témoins d’un enseignement médical pratiqué à Montpellier dès la fin du XVIIIème siècle.



Au cours de la visite, vous découvrirez l’intérêt pédagogique de ces pièces présentant des anatomies normales et pathologiques, des écorchés et l’histoire de leurs créateurs. Une incursion passionnante dans des salles hors du commun. La visite inclut une salle emblématique de la Faculté de Médecine et la découverte des collections anatomiques Tekné Makré et Delmas-Orfila-Rouvière. Le conservatoire d’anatomie est fermé en raison de travaux de restauration.

Accès aux salles selon disponibilité.

Tarifs : 15 euros – Tarifs réduits (12 – 17 ans ) 12 € - interdit au moins de 12 ans

La Faculté de Médecine : un bâtiment historique

Dates : 12-14-16-18-19-23-25-26-30 août 2023

La plus ancienne Faculté de Médecine du monde occidental vous ouvre ses portes... Partez à la rencontre de Rabelais, Nostradamus, François Gigot, Lapeyronie ou encore Glafira Ziegelemann l'une des toutes premières étudiantes de la faculté.

Apprenez-en davantage sur la soutenance du doctorat et ses traditions, devant le buste d'Hippocrate.

Une visite au fil des salles de prestige pour saisir l'histoire de la médecine montpelliéraine et la vie de la faculté d'hier à aujourd'hui.

La visite inclut l’accès à la cour de l'ancien couvent, à la salle du Conseil et/ou à la salle des Actes, et à la salle Delmas Orfila Rouvière. Le conservatoire d’anatomie est fermé pour travaux et les salles d'anatomie Tekné Makré ne sont pas incluses dans la visite.



La visite n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite, aux moins de 12 ans, aux femmes enceintes et aux personnes allergiques au formol.

Accès salle des Actes ou du Conseil selon disponibilités.

Tarifs : 15 euros – Tarifs réduits (12 – 17 ans) 12 € - interdit au moins de 12 ans

