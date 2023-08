France - Electra Bicycle Company fête ses 30 ans

Depuis 30 ans, Electra Bicyle Compagny se renouvelle pour proposer à ses utilisateurs la meilleure sensation sur ses vélos. Née en 1993 en Californie, l'entreprise californienne a crée des vélos élégants, pratiques et amusants qui ont permis à des millions de cyclistes de redécouvrir les joies de la mobilité urbaine. 30 ans après et sans aucune ride, Electra continue de proposer une vision avant-gardiste tout en se réinventant.

Tout a commencé dans un garage en Californie...

L'histoire débute avec la conception de vélos dans un garage en Californie, dans le but de créer des vélos confortables et à l'esthétique soignée. Electra gagne rapidement en popularité et séduit les cyclistes avec ses vélos à l'allure californienne et tout en conservant son siège dans la petite communauté de surf d'Encinitas, toujours en Californie.



Tout a commencé avec la renaissance du Cruiser en 1993. Si quelque chose n'est pas cassé, il n'est pas nécessaire de le réparer. Cette passion pour la fabrication de vélos et d'accessoires super amusants, confortables et élégants est toujours restée la même. Depuis le lancement du célèbre modèle Townie en 2003, une révolution est en route, le confort et le style seront associés. De nouvelles technologies sont déployées afin de faire de la ville, de la plage ou toute activité liée à vos loisirs, le terrain de jeu parfait à vos déplacements.

Une nouvelle façon de se déplacer

L’entreprise est le leader dans la catégorie e-confort. Forte de cette assise, Electra sonne désormais comme un incontournable du monde du vélo.



Les années passent et les gammes s'élargissent pour répondre aux besoins de tous les types de cyclistes, du simple promeneur au vélotafeur. Connu pour ses designs de couleurs vives, Electra possède désormais 5 gammes de vélos pouvant se conjuguer avec des accessoires intemporelles rendant son vélo unique. Les accessoires Electra permettent de personnaliser votre vélo afin de le rendre unique et à votre image !

Et encore de belles années à venir...

En 30 ans d'expérience, Electra a su se démarquer en imposant son style reconnaissable et ainsi durer dans le coeur de ses clients. Implantée dans plus de 40 pays, la marque ne cesse de convaincre. Face à la demande croissante des vélos électriques, Electra lance en 2013 son premier modèle. La pratique du vélo devient amusante et propose une approche singulière de la mobilité. Forte de cette assise, Electra sonne désormais comme un incontournable du monde du vélo. Au sein de l’entreprise, les innovations de demain comptent bien rythmer les 30 prochaines années.

Tous les événements célébrant les 30 ans de la marque peuvent être consultés sur le site : https://electra.trekbikes.com/electra-turns-30/