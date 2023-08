France - Qualisteo, recrute 10 nouveaux profils dans l'énergie pour soutenir sa forte croissance

La start-up niçoise Qualisteo, lance un plan de recrutement de 10 nouveaux profils spécialisés dans l’énergie à Paris et Nice pour soutenir son développement en plein essor.

En quelques années, Qualisteo qui permet aux entreprises de comprendre leur consommation et de réduire de plus de 10% leur facture énergétique, a vu son chiffre d’affaires doubler et cette croissance ne fait que commencer : 6M€ de CA prévisionnel en 2023, 3M€ de CA en 2022, 1.5M€ de CA en 2021… La start-up présente dans 37 pays et installées dans 314 sites, compte parmi son portefeuille clients des grands noms comme Bouygues, Alstom, Veolia Thaïlande, SUEZ … Pour soutenir cette expansion, Qualistéo recherche ses nouveaux talents pour répondre à une demande en forte accélération.

Face à un besoin de sobriété et de réduction des coûts énergétiques, les entreprises cherchent à comprendre leur consommation en énergie afin de l’optimiser. Qualistéo propose un système simple, non intrusif et fiable à 99% sous forme de boitier permettant d’analyser, grâce à l’IA, l’architecture énergétique d’un site et d’ainsi déceler les potentielles fuites.

Afin de gérer tout le processus d’analyse énergétique, Qualisteo ouvre 10 postes en CDI :

Responsable de production systèmes de mesure Qualisteo

Gestion de la production des boitiers de mesure Lynx (coffret de mesure électronique), planification production, gestion des approvisionnements fournisseurs, gestion des plannings projets client, négociation fournisseurs, gestion de l’atelier de production.

Technicien de production

Le technicien de production aura en charge le fonctionnement d'une ou plusieurs lignes de fabrication constituées de postes de travail manuels, réintégration produits retour chantiers, packaging et expédition.

Chef de projet efficacité énergétique - Senior

Identifier, suivre et gérer des projets d’efficacité énergétique dans les secteurs industrie et grand tertiaire depuis la phase d'étude jusqu’à la réalisation ; identifier les gisements d’économie et accompagner le client dans leur réalisation.

Technicien cadreur et plan de comptage

Etudier l’architecture électrique des sites clients (industriels et tertiaires) afin d’établir un plan de comptage, valider le plan de comptage avec le site client, chiffrer le périmètre des prestations, présenter au client et suivre la réalisation.

Ingénieur commercial efficacité énergétique - Junior

Mettre en place une veille commerciale et la prospection et l’ouverture de nouveaux comptes clients, Construire et présenter l'offre aux clients, mener les négociations et savoir closer les ventes, développer le portefeuille existant.

Assistante commerciale

Assurer le secrétariat général de l'équipe commerciale, assurer le traitement des commandes et leur suivi, actualiser la base de données clients et les tableaux statistiques des ventes, participer à la mise en place d'une démarche commerciale, proposer des offres commerciales aux clients, participer à la rédaction des documents commerciaux et à leur mise à jour.

Ingénieur commercial efficacité énergétique - Senior

Mettre en place une veille commerciale et la prospection et l’ouverture de nouveaux comptes clients, Construire et présenter l'offre aux clients, mener les négociations et savoir closer les ventes, développer le portefeuille existant.

Manager de projet instrumentation de comptage multi-énergies

Assurer le pilotage du projet jusqu'à la livraison, organiser et suivre la planification du projet, anticiper et identifier les dérives du projet, mettre en place et animer le suivi du plan d'actions, créer et analyser des indicateurs de suivi, organiser les livraisons, assurer la coordination des équipes en interne (multisites) et en sous-traitance tout au long du projet.

Assistant Chef de projet efficacité énergétique - Junior

Assister le chef de projet, suivre et gérer des projets d’efficacité énergétique dans les secteurs industrie et grand tertiaire depuis la phase d'étude jusqu’à la réalisation ; identifier les gisements d’économie et accompagner le client dans leur réalisation.

Responsable projet CEE

Rédaction des dossiers CEE pour les clients de Qualisteo pour la fiche IND-UT-134, établissement du plan de comptage, mise en place de l’étude après la mise en place du logiciel, établissement des offres et présentation aux clients.