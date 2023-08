Béziers - Manifestation pour l'abolition des corridas pendant la feria de Béziers

Le COLBAC (Comité de liaison biterrois pour l’abolition de la corrida) appelle à manifester le dimanche 13 août de 15h à 20h pendant la feria de Béziers pour dénoncer la cruauté des spectacles de tauromachie avec mises à mort et demander l’abolition nationale de la corrida.

Aux côtés de nombreuses personnalités et associations, le COLBAC s'oppose fermement aux corridas en raison de leur violence et de la souffrance animale extrême qu'elles impliquent. En 2023, mettre en scène la mise à mort d'un animal est inacceptable. Le COLBAC rappelle que le Code pénal qualifie les corridas d’« actes de cruauté et sévices graves envers un animal ». Dans les départements dits de « tradition taurine », aucune sanction pénale n’est applicable aux organisateurs de corridas en raison d’une exception à la loi.

Les manifestants réclament la fin de cette dérogation pénale aberrante : la corrida doit être sanctionnée partout en France, sans exception, car la cruauté est la même que l’on soit en zone taurine ou pas.

Le rassemblement débutera à 15h au parc de la Gare du Nord, avenue Georges Clemenceau. De là, les participants marcheront en centre-ville jusqu'à la mairie, où des discours seront prononcés. Les manifestants se rassembleront ensuite sur les allées Paul Riquet. Devant le théâtre, une brève mise en scène mettra en exergue le nombre exorbitant de taureaux, quarante, qui seront mis à mort cruellement durant cette feria pour divertir le public. Enfin, la marche se dirigera vers les arènes.

Parmi les personnalités qui participeront et prononceront des discours sur le parvis de la mairie, on compte l'Eurodéputée Caroline Roose (EELV), la Députée Sandra Regol (EELV), la cofondatrice et porte-parole du Parti animaliste Muriel Fusi, la porte-parole de la REV (Révolution écologique pour le Vivant, parti politique d’Aymeric Caron) Azelma Sigaux, le directeur adjoint et porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot, Christophe Marie, ainsi que l’actrice et mannequin Chloé François. Cette dernière, révulsée par les corridas, a spontanément contacté le COLBAC : elle souhaite mettre son image au service de la cause des taureaux victimes des corridas. L'écrivain et conseiller municipal de la ville de Nice, Henry-Jean Servat, soutient également la manifestation et a adressé une lettre au COLBAC dans laquelle il ne mâche pas ses mots pour qualifier la corrida de « saloperie innommable qui souille une ville, une région et dégrade la France ».

Il fustige également le maire Robert Ménard et la députée Emmanuelle Ménard : « Que les Ménard foutent la paix aux toros. Et que meure vite cette saloperie de corrida ! »

Les associations nationales anticorrida Alliance Anticorrida, CRAC Europe et FLAC, ainsi que de nombreuses associations animalistes telles qu'Alliance Éthique, Animalibre ou encore One Voice participeront à la manifestation. La chanteuse engagée KreezyR animera l'événement

Le COLBAC a 30 ans ! Créé à Béziers en août 1993, il a pour principal objectif l'abolition des corridas dans le Biterrois. L'association sensibilise la population à la barbarie tauromachique, à ses victimes et à ses soutiens directs et indirects, tout en interpellant les pouvoirs publics. Elle s'oppose à la propagande et à la désinformation du milieu taurin, ainsi qu'à la justification de la torture animale au nom de l'art ou de la tradition. L'association manifeste régulièrement pour que la question de la fin des spectacles cruels soit débattue publiquement.

