Bédarieux - FORUM DES ASSOCIATIONS

Le rendez-vous incontournable de la vie associative locale, le Forum des associations se tiendra le samedi 9 septembre de 11h à 17h au complexe sportif René Char. Comme chaque année, l’accès est libre, ouvert gratuitement au public et associations bédariciennes.

Le temps d’une journée, le public est invité à découvrir le monde associatif bédaricien dans plusieurs domaines : sport, culture, art, action sociale, environnemental... Pour l’occasion, plus de 75 associations seront disponibles pour présenter leurs activités. Des initiations et des démonstrations auront lieu tout au long de la journée et permettront aux visiteurs de découvrir de plus près les disciplines. À côté des stands, on retrouvera notamment des représentations de danse ou encore un ring pour des exercices de boxe. À l’extérieur, des mini terrains de sport, tennis, foot, rugby et handball avec structures gonflables.

Que vous soyez adepte du sport, passionné de culture, engagé dans le social ou encore à la recherche d’un loisir attractif, le forum des associations vous offrira un panorama complet des activités qui se côtoient à Bédarieux. Ainsi, le forum, ce sera l’occasion de rencontrer les membres des associations, de s’inscrire à de nouvelles activités pour la rentrée et pourquoi pas s’engager en tant que bénévole ! Ouvert à tous, cet évènement permettra aux visiteurs de passer un moment convivial, d’échange et de partage.

Les services municipaux, culture, enfance, la médiathèque mais aussi ceux de la Communauté de communes Grand Orb avec l’école de musique Grand Orb, l’office de tourisme et le service environnement seront également présents toute la journée.

Buvette et restauration sur place, assurées par le CAB Rugby.

Renseignements :

Service culturel 04 67 95 48 27 www.bedarieux.fr