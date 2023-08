Gard - Dans le Gard, l'Adie a besoin de bénévoles pour accompagner les entrepreneurs locaux

L’Adie a besoin de bénévoles pour accompagner les entrepreneurs locaux

Du 11 au 18 septembre 2023, l’Adie (Association pour le Droit à l’Initiative Economique) lance une campagne nationale pour attirer 200 nouveaux bénévoles. Dans le Gard, les candidats sont attendus avec impatience pour contribuer au développement de leur territoire avec la promesse de vivre une expérience humaine enrichissante, auprès de créateurs d’entreprise locaux. Pendant cette semaine d’information, des webinaires à distance, des portes-ouvertes d’agences et des rencontres pour échanger avec les équipes actuelles permettront aux intéressés d’obtenir davantage d’informations sur ce rôle.

Un besoin de bénévoles dans le Gard

Être bénévole à l’Adie, c’est avant tout participer à une aventure solidaire qui permet à des personnes en situation de précarité de donner vie à leur projet en créant, notamment, leur entreprise. Dans le département du Gard, tout nouveau bénévole est le bienvenu. Un recrutement utile puisqu’il permettrait aux nouveaux créateurs d’entreprise, mais également à ceux qui sont déjà lancés dans le process, de bénéficier d’un soutien supplémentaire.

Pour expliquer toutes les missions liées à ce statut, une journée portes ouvertes est prévue :

A Alès, le 15/09, de 9h30 à 12h, à la permanence Au Hup / 6 Pl. des Martyrs de la Résistance, 30100 Alès

A Nîmes, le 15/09, de 9h30 à 12h, à l’agence Adie de Nîmes / CMA, 904 Av. Marechal Juin, 30907 Nîmes

A Remoulins, le 15/09, de 9h30 à 12h, à l’espace coworking / 4 Rue Saint-André, 30210 Remoulins

Pourquoi devenir bénévole à l’Adie ?

En France, de plus en plus de personnes souhaitent créer leur entreprise mais sont, parfois, confrontés à un manque de moyens, de réseau, d’informations. Pour répondre à ces besoins, l’Adie accompagne les créateurs d’entreprise ne disposant pas de capital par l’octroi de microcrédit et de conseils. En effet, beaucoup d’entre eux n’ont pas les ressources pour faire appel à des services de conseil reposant sur des questions commerciales, comptables, réglementaires ou stratégiques de leur activité. C’est pourquoi, conseillers et bénévoles interviennent en ce sens en proposant un accompagnement professionnel gratuit.

L’Adie compte donc sur l’engagement des bénévoles pour assurer des missions variées : accompagner les porteurs de projets, participer à l’instruction des dossiers, former à l’entrepreneuriat, offrir un appui administratif, faire connaître l’Adie… Véritables maillons essentiels au bon fonctionnement de l’association, les bénévoles sont étroitement associés aux 750 salariés présents sur le territoire national. Sans eux, valoriser le travail et la motivation de chacun des entrepreneurs serait difficilement possible, tant leur implication est nécessaire à la pérennité des projets montés

« Malgré toutes les difficultés qu'ils trouvent sur leur route, les entrepreneurs soutenus par l'Adie font à chaque instant la démonstration de notre conviction profonde : même lorsque l'on est dos au mur, il y a une solution. On peut prendre appui dessus, donner une impulsion et s’en sortir. » Antoine, bénévole dans le Gard.

Des bénévoles aux profils variés

Les bénévoles de l’Adie sont issus de divers horizons : cadres, professionnels de la banque, du marketing, du droit, de la comptabilité…, en activité ou à la retraite, étudiants ou eux-mêmes créateurs d’entreprise. Cette diversité d’âges, de profils, de parcours est précisément ce qui nourrit la richesse de l’accompagnement que l’Adie peut proposer aux entrepreneurs. Pour permettre aux bénévoles d’adopter la bonne posture d’accompagnement, d'appréhender le public ainsi que l'environnement de la création d'entreprise, l’association leur propose un parcours complet de formation aux missions. Pour les personnes moins disponibles désireuses de s’engager plus ponctuellement, il est aussi possible de participer à des missions plus courtes.

A propos de L’Adie

L’Adie est une association nationale reconnue d’utilité publique qui défend l’idée que chacun, même sans capital, même sans diplôme, peut devenir entrepreneur, s’il a accès à un crédit et à un accompagnement professionnel. Depuis 30 ans, son réseau de spécialistes finance et accompagne les créateurs d’entreprise, pour une économie plus inclusive. Dans ses 158 antennes et 292 permanences qui couvrent tout le territoire national, 780 salariés et 1200 bénévoles ont financé plus de 26 000 entreprises en 2022. Grâce à son action, 87% de ces entreprises sont pérennes à 2 ans et 84% des personnes financées sont durablement insérées professionnellement. L’Adie en Occitanie, c'est une équipe de 39 salariés et 72 bénévoles dont l’engagement a permis de financer en 2022 plus de 4800 petites entreprises locales.