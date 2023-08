Béziers - LA FERIA DE BÉZIERS AUX ARÈNES ET AILLEURS

La traditionnelle feria de Béziers débute dans quelques heures le 12 aout pour se terminer le 15 août.

Aficionados ou pas, les présents à Béziers pourront durant 4 jours se perdent dans les casitas, bodegas, concerts, animations, corridas, novilladas (piquées et non piquées)...

C’est naturellement l’ambiance taurine qui fait ici comme ailleurs une bonne et belle feria. Les arènes en étant l’épicentre avec cette année, le 12 aout, un cartel d’ouverture qui sera un moment important avec le retour du maestro Biterrois Sébastien Castella et à ses cotés le numéro uno Andres Roca Rey pour donner l’alternative au jeune Chiclanero-Biterrois Christian Parejo, remis de la cornada reçu à Madrid le 3 aout dernier. Ils se mesureront tous trois à des toros de Jandilla.

Puis le 13 août, traditionnelle corrida mixte avec la cavalière Nimoise Lea Vicens accompagnée des toreros Daniel Luque et Juan Leal.

Lundi 14 août, les toros de la ganaderia Margé sont programmés pour un cartel « bleu, blanc et rouge » avec Adriano (Adrien Salenc), El Rafi et le Biterrois Carlos Olsina. A noter que les toros de Robert et Olivier Margé viennent de faire leur présentation le 16 juillet 2023 à Las Ventas à Madrid.

Naturellement une corrida de Miura clôturera la feria le 15 avec Ruben Pinar, Alberto Lamelas et Manuel Escribano.

N’oublions pas les deux novilladas non-piquées (sans picador) des 13 et 14 aout à 11 heures avec des élèves d’écoles taurines et celle en piquée de la matinale du 15 août avec les novilleros Français Solalito et Lalo de Maria accompagné du Colombien Miguel Negret face aux novillos des Monteilles. (réservations abonnements au 04 67 76 13 45 et sur www.arenes-beziers.com.

Pour être complet sur la programmation des arènes : samedi 12 une course camarguaise, concours de manades rentrant dans le cadre « trophée des as », le lendemain soir « toro émocion » 1ere coupe de France de la tauromachie « a cuerpio limpio » et lundi 14 « le cheval et la feria ». Toutes ces soirées au tarif unique de 12 euros avec placement libre.

Comme autres lieux taurins importants : le Musée taurin de béziers (gratuit durant la feria), la Plaza Toros Y Caballos (place Émile Zola) : toros piscine à 18 heures, tientas à 22h15, expo photos, repas…

Un nouveau lieu la « Caseta de Christian Parejo » à coté des arènes avec « manifestation-réception » tous les jours à 13 heures dès le 11 aout et l’exposition « Dans l’intimité du toreo » du photographe Philippe Reynaud au Cercle Riquet avenue Saint-Saëns et au Palais des Eveques place de la Révolution (cathedrale)…

Donc de quoi voir et faire; alors bonne feria à toutes et tous !