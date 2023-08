France - Campagne “Amenez votre chat chez le vétérinaire”

Campagne “Amenez votre chat chez le vétérinaire” : Royal Canin dévoile les résultats d’une étude

Aimargues, le 7 août 2023. A la veille de la journée internationale du chat, et dans le cadre de la neuvième édition de sa campagne “Amenez votre chat chez le vétérinaire”, Royal Canin partage une étude sur la santé des chats réalisée par l’Université de Bristol, en partenariat avec Waltham Petcare Science Institute. L’étude révèle que dans plus de 50% des cas, les chats présentant un problème de santé apparent ne sont pas examinés par un vétérinaire.

Dans plus de la moitié des cas, les problèmes de santé des chats ne font pas l’objet d’une prise en charge vétérinaire. Selon les spécialistes de l’Institut Waltham et de l’Université de Bristol, ce chiffre alarmant s’explique par la nature secrète des chats qui manifestent leur douleur différemment des humains ou même des chiens. Certains symptômes sont largement sous-estimés par les propriétaires et considérés comme ne nécessitant pas une visite chez le vétérinaire. Parmi ceux-ci, l’enquête mentionne notamment des changements d'appétit, une soif accrue, des vomissements ou encore des diarrhées.

Par ailleurs, l’étude met en lumière l’importance de surveiller la santé bucco-dentaire des chats en croissance. En effet, un examen vétérinaire régulier peut permettre de détecter rapidement d'éventuelles pathologies risquant de s’aggraver avec l’âge. Or, parmi les chats de moins de 9 ans observés dans le cadre de cette enquête, seuls 6,7% ont bénéficié de soins dentaires.

À la veille de la journée internationale du chat, l’étude permet de rappeler l'importance de communiquer auprès des possesseurs d’animaux de compagnie, afin de les inciter à amener leur chat chez le vétérinaire plus régulièrement.

Au-delà des considérations financières, 25% des propriétaires d’animaux interrogés invoquent le caractère stressant de la consultation pour expliquer leur absence de visite chez le vétérinaire. Deux tiers des possesseurs déclarent également qu’ils se rendraient plus souvent chez le vétérinaire si cela était plus facile.

Attentif à ces préoccupations, Royal Canin collabore étroitement avec les cliniques afin de rendre les visites vétérinaires moins stressantes. Cela passe notamment par la création d’espaces dédiés aux chats dans les salles d’attente, la formation des employés à la manipulation des chats anxieux, ou encore l’utilisation de matériel spécifiquement adapté aux félins. Ces bonnes pratiques concourent ainsi à la réduction du stress des chats, de leurs propriétaires, et du vétérinaire.

Dans le cadre de cette étude, les chercheurs ont pu recueillir pour la première fois des données directement auprès des propriétaires, en suivant 2181 chats de moins de 9 ans entre 2010 et 2021, accumulant ainsi plus de 14 300 données.

Cette étude s’inscrit dans le cadre de la campagne “Amenez votre chat chez le vétérinaire”, lancée en 2015 aux Etats-Unis puis élargie au monde entier, visant à sensibiliser les propriétaires de chat à l’importance de visites régulières chez le vétérinaire. Elle se donne également pour objectif d’inciter les professionnels de santé à adopter des pratiques plus adaptées à l’accueil des chats.

Pour Olivier Reymond, Veterinary Business & Corporate Affairs VP chez Royal Canin : "À travers cette neuvième édition de la campagne "Amenez votre chat chez le vétérinaire", Royal Canin réaffirme une fois de plus son engagement à réconcilier les chats et les cliniques vétérinaires. Il est plus important que jamais de continuer à favoriser la collaboration entre les propriétaires et les vétérinaires pour améliorer le bien-être des chats et réduire les risques pour leur santé. Il est de notre responsabilité en tant que professionnels, et dans l'intérêt des chats, de collaborer et d'éduquer les gens sur les conditions de santé et leur prise en charge, dans un objectif commun : un monde meilleur pour nos animaux de compagnie".

