Montpellier - GRDF renouvelle son engagement aux côtés du Montpellier Basket Mosson

GRDF renouvelle son engagement aux côtés du Montpellier Basket Mosson et invite 50 jeunes du club au match de l’équipe de France à Sud de France Aréna

Une première année de partenariat riche en actions sportives et éducatives au cœur du quartier de la Mosson

Voilà déjà un an que GRDF a fait le choix de s’engager aux côtés du Montpellier Basket Mosson. Un partenariat basé sur l’accompagnement du projet sportif et éducatif du club. Autour de Khaled Baki, son Président, 6 salariés et 22 entraîneurs qualifiés, ainsi que de très nombreux bénévoles, œuvrent sans relâche pour offrir à leurs 400 licenciés (dont 1/3 de filles) l’encadrement nécessaire pour pratiquer le basket-ball tout au long de l’année.

Grâce à ce partenariat, des stages totalement gratuits d’initiation et de perfectionnement à la pratique du basket-ball, labellisés « Centre Génération Basket », ont été organisés pour les jeunes du quartier pendant les vacances scolaires.

Le gestionnaire du réseau de distribution de gaz sur la commune de Montpellier (62 000 clients) a également été associé par le club à l’organisation, le dimanche 28 mai, d’un événement « 100% féminin » qui avait pour objectif de permettre à plus de 100 collégiennes du quartier de la Mosson de s’initier gratuitement à la pratique du basket-ball.

Une première année de partenariat pleinement positive

« Nous sommes une entreprise de service public ancrée au cœur des territoires et des quartiers, de tous les quartiers. Nous sommes très fiers des actions menées ensemble au cours de cette première année de partenariat avec le Montpellier Basket Mosson. Nous avons donc décidé de renouveler notre engagement à leurs côtés », Frédéric Fort, Directeur Territorial de GRDF pour le département de l’Hérault.

Un bilan positif également partagé par Khaled Baki, le Président du club : « Pour nous, c’est important d’être soutenu par de grandes entreprises. C’est une forme de reconnaissance pour le travail que nous réalisons sur le plan éducatif et sportif. Le partenariat avec GRDF repose sur le partage de valeurs communes : l’esprit d’équipe, le respect et la tolérance. Nous sommes ravis du renouvellement de leur engagement. On espère maintenant que d’autres entreprises viendront rejoindre nos partenaires actuels et s’engageront avec nous ! »

50 jeunes du club invités à assister au match de l’équipe de France

Et quoi de mieux qu’un match de l’équipe de France de basket-ball pour fêter le renouvellement de ce partenariat ? Une belle opportunité pour les jeunes du club de voir leurs idoles de près et à la maison en plus ! GRDF a ainsi invité 50 d’entre eux à assister au match. Tout le monde a pris place dans un bus de la région Occitanie fonctionnant au gaz vert, un gaz renouvelable obtenu par la méthanisation des déchets du territoire, et en route pour le match ! Ils ont ainsi pu assister à une belle victoire des Français qui se sont imposés 80-69 face au Monténégro.