Perpignan - L'achat du premier local départemental de la France Insoumise à Perpignan

La France Insoumise / Nupes vient d’acheter un local dans les Pyrénées-Orientales. Ce mardi 1° août, Antoine Léaument et Anaïs Belouassa Cherifi, co-animateurs du Pôle national « Achat et animation des QG insoumis », sont venus à Perpignan effectuer les démarches administratives règlementaires.

Les Pyrénées-Orientales est donc le premier département à bénéficier de l’achat d’un local. C’est une fierté, car le choix répond notamment à un certain nombre de critères d’activité militante (nombre des groupes d’action et déploiement sur l’ensemble du territoire, présences de terrain, organisation d’événement et de réunions publiques, insertion dans le débat politique médiatique etc.). Un autre critère retenu a fait porter le choix dans un département où il manqué peu de voix pour se qualifier au second tour des élections législatives de l’an passé (moins de 1% à chaque fois dans 3 circonscriptions) ou pour gagner au second tour (environ 4% dans la quatrième et dernière circonscription).

Un local départemental constitue d’abord un outil politique au service d’objectifs politiques. Se situant au 22 avenue du Maréchal Joffre, à Perpignan, il indique bien l’identité de La France Insoumise : au Nord de la Têt, dans un quartier populaire du Bas-Vernet. Il s’agit en effet de favoriser la construction d’une majorité politique au niveau national. L’opération passe aussi par la lutte contre les idées d’extrême droite, dans un département où le Rassemblement National possède 4 députés et un maire dans la principale commune.

Francis DASPE, animateur de groupe d’action La France Insoumise / NUPES