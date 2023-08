France - Un vélo électrique confortable et élégant avec AGO T

Le spécialiste de la mobilité urbaine TENWAYS présente le dernier né de sa gamme, l'AGO T. Deuxième modèle de la gamme à être équipé d'un moteur central, il allie des lignes épurées à une construction robuste et à un système d'entraînement surélevé, pour une polyvalence optimale en matière de vélo urbain.



Après une expansion rapide en 2022, et avec une gamme élargie de vélos électriques, TENWAYS maintient des ventes substantielles en ligne et hors ligne. Sa liste de plus de 700 revendeurs dans 17 pays européens continue de croitre, et plus de 130 centres de service ont été mis en place dans les villes à travers les pays de l'UE.



Avec l'AGO T, TENWAYS mise avant tout sur le confort et la simplicité en proposant une belle combinaison de composants haut de gamme et d'un cadre slick, adapté à tous les revêtements urbains. Un must pour faire ses courses au quotidien avec style et sans effort.

Tenways continue d’étendre sa gamme de vélos à assistance électrique. Après l’introduction il y a quelques semaines de l’AGO X, la marque présente la déclinaison à cadre bas du modèle avec l'AGO T. Il est doté d'un cadre bas aux lignes épurées, de câbles astucieusement dissimulés, de feux avant et arrières conformes à la norme STVZO et d'un solide porte-bagages arrière adapté au transport de lourdes charges.



L'AGO T possède une transmission par courroie en carbone Gates, qui assure un trajet fluide et silencieux ! Le vélo comprend également un moyeu à vitesses intégrées Enviolo, pour une transition en douceur et un changement de vitesse en continu. Il permet de passer d'un rapport à l'autre en douceur et sans à-coups. Presque silencieux et élégamment logé dans la roue arrière, il fait partie intégrante du style chic de l'AGO T.



Très simple dans son design, il est doté d’un couple de 80 Nm, d'un moteur central Bafang M410 couplé à une batterie portable de 504 Wh. En matière d'autonomie, vous pourrez parcourir 100km au guidon de ce nouveau modèle. Écran TFT-LCD sur le guidon, freins à disque hydrauliques Shimano à l’avant et à l’arrière, selle Royal, fourche suspendue Lockout et pneus increvables CST complètent l’équipement du nouveau Tenways AGO T.



Conformément à l'objectif de TENWAYS de contribuer à un monde plus vert et plus durable en proposant des vélos électriques de qualité à un prix supérieur, l'AGO T est vendu sur le site Internet de TENWAYS au prix de 2 699 euros.