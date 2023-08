France - Gboost, pour une rentrée aussi légère que son kit !

Reprendre le chemin du travail ou de l'école, après un été chargé tant en coup de soleil que pour le portefeuille, ce n'est pas toujours simple. Optez pour le nouveau kit Gboost afin de faciliter vos déplacements et de redécouvrir votre vélo musculaire. Le moteur Gboost V8 2023 est un véritable bijou de technologie pour vélo électrique. La légèreté de ce moteur, le plus léger du commerce, est peut-être son atout le plus étonnant tout en fournissant une forte puissance maximale de 900W et un couple de 60Nm. Outre ces caractéristiques techniques, Gboost permet une légèreté et un confort à moindre coût.



Avec l'aide vélo de l'État, prolongée jusqu'au 31 décembre 2023, obtenir son kit Gboost n'as jamais été aussi simple. Un VAE pour moins de 500€, c'est ce que propose Gboost ! Vous pourrez donc profiter des incitations financières offertes par l'État en matière de transition écologique, ce qui rendra cette solution encore plus attrayante pour votre portefeuille.

Gboost, une entreprise innovante basée à Grenoble, présente une solution inédite pour tous les amateurs de vélo. Que vous possédiez déjà un vélo musculaire en excellent état qui mérite une seconde vie ou que vous ne vouliez pas vous séparer d'un vélo parfaitement adapté à vos besoins, Gboost a la réponse. Grâce à son kit électrique puissant, compact, silencieux et le plus léger du marché, Gboost vous offre la possibilité d'électrifier votre vélo en seulement quelques dizaines de minutes, et ce, de manière extrêmement simple.

Un kit complet (moteur et levier de débrayage + batterie + support + chargeur + afficheur + application) =

- 980€ avec petite batterie 250Wh (autonomie +50km)

- 1060€ avec batterie 375W (autonomie + 75km)

- 1200€ avec grosse batterie 453Wh (autonomie + 90km)

Le kit s'installe comme un accessoire, sans modification du vélo. Il n'engendre aucun effort sur le cadre et conserve donc l'homologation du vélo. Un unique écrou assure le serrage du bloc moteur au cadre, tandis que la batterie prend la place du porte-bidon. Reste juste à placer correctement le câblage et les commandes au guidon. Ce kit est le plus facile d'installation (en quelques dizaines de minutes), aussi simple que de monter un meuble... Il n'y a pas besoin d'outils spéciaux.

Face aux défis actuels, le nouveau kit Gboost a été conçu pour offrir une alternative écologique et abordable à la mobilité urbaine. Grâce à son moteur électrique intégré, il transforme votre vélo classique en un véhicule électrique à moindre coût. Ce kit innovant s'adapte facilement à tous les types de vélos musculaires, offrant ainsi une solution polyvalente pour les cyclistes de tout niveau.

Les avantages du kit Gboost ne se limitent pas à la mobilité électrique. En optant pour cette solution, vous réduirez votre empreinte carbone tout en économisant sur les coûts de carburant et d'entretien. Son faible poids se répercute également sur la faible quantité de matières premières. Avec cette légèreté, conservez votre vélo musculaire, tout en bénéficiant d'un vélo électrique. Une solution hybride 2 en 1 s'offre à vous !