Montpellier - Les Monuments à la carte de l'office de Tourisme de MONTPELLIER

Cet été l’office de tourisme propose une série de visites

« les monuments à la carte »

Des visites courtes, à prix réduits pour les fans d’architecture et de patrimoine et d’histoire

Elles sont toutes commentées par nos guides conférenciers



Prix 5 € (gratuit pour les enfants de – 6 ans)

Monuments à la carte

L’hôtel de région

Jeudi 3 août de 17h00 à 19h45 par créneaux de 3/4h

Depuis l’hémicycle découvrez une vue insolite de Montpellier, un guide conférencier vous propose une lecture de paysage... A la découverte de l'Hôtel de Région !

Bâtiment phare du quartier Antigone, l’hôtel de région de Ricardo Bofill domine le Lez de plus de 50m. Il marque le point final de l’axe majeur qui traverse le quartier Antigone, depuis la place du Nombre d’Or jusqu’à l’esplanade de l’Europe.

Vue Royale sur l’Arc

Vendredi 4 août vendredi 11 août vendredi 18 août de 19h00 à 21h00 par créneaux de 1/2h

Depuis la terrasse de ce monument du XVIIème siècle honorant le règne de Louis XIV, contemplez un magnifique panorama sur Montpellier et ses alentours, laissez-vous conter l’histoire de la place du Peyrou et de l’impressionnante statue du roi soleil par notre guide et ne résistez pas à l’envie de repartir avec un selfie…royal !

Hôtel de Ville

Lundi 7 août et lundi 21 août à 14h à 16h par créneaux de 1h

Découvrez l’hôtel de ville de Montpellier, monument phare de l’architecture contemporaine.

Inauguré en 2011, l’hôtel de ville de Montpellier créé par les architectes Jean Nouvel et François Fontès surprend par son aspect massif et son omniprésence de bleu. Pourtant, à peine poussés ses portes il se révèle lumineux, artistique et écologique. Avec votre guide, découvrez quelques-uns de ces espaces tels que le hall d’accueil, la salle du conseil municipal ou encore la salle des rencontres. Une visite inédite de l’un des fleurons de notre architecture contemporaine.

Hôtel St Côme

Lundi 7 août et lundi 14 août à 9h à 11h par créneaux de 40 minutes

Accédez exceptionnellement à l’Hôtel Saint Côme tout juste restauré et à son magnifique amphithéâtre.

Récemment restauré, l’amphithéâtre Saint Côme de Montpellier vous accueille pour remonter le temps et redécouvrir son passé d’amphithéâtre de chirurgie ouvert dès 1757 grâce aux legs du chirurgien François de Lapeyronie. Pénétrez dans ce lieu grandiose par son architecture et incontournable pour comprendre l’évolution du métier de chirurgien à travers les siècles.

L’Opera Comédie et son balcon

Jeudi 17 août de 17h à 20h par créneaux 3/4h

Une vue splendide après seulement 20 marches ! Réservez vite !

Tel un sportif victorieux, paradez au balcon de l'Opéra. Vous verrez ainsi la Place de la Comédie d'un autre œil et comprendrez pourquoi on la nommait autrefois la place de l’œuf.

L’Arbre Blanc

Vendredi 25 août à 17h15

Inscrivez-vous vite pour profiter d'une vue à couper le souffle! Signé Fujimoto cette folie urbaine allie audace et élégance.

Plus haute terrasse de cette série, elle vous offrira dans le cadre exclusif de cette visite une vue dégagée à 360 degrés sur la ville, la mer, la montagne.

Et si vous ne voulez plus redescendre, le bar ouvre à 18h et vous permettra de prolonger la soirée.

Tour Urbain V de la Cathédrale

Jeudi 24 août à 16h à17h45 par créneaux de 3/4h

Gravissez les marches et dominez la ville : les rues médiévales, les jardins du Peyrou, et même le Pic Saint-Loup s’offrent à vous. Profitez en pour visiter notre magnifique cathédrale « Saint Pierre » de Montpellier qui fut érigé en 1536



