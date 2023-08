Colomiers - Festi Jardin Nature et Plantes

L’association Jardin Nature Pibrac organise la 9ieme édition de Festi’Jardin Nature et Plantes qui se déroulera le Dimanche 12 Novembre 2023 de 9h à 18h sur l’esplanade Sainte Germaine à Pibrac (31820) avec plus de 60 exposants Professionnels Horticulteurs et Pépiniéristes, Artisans Potiers et Ferronniers d’art.

Des animations gratuites vont ponctuer la journée : maquillage enfant, mini ferme, lâcher de pigeons voyageurs……….

Restauration possible sur place. Service brouette. Entrée gratuite