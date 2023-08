France - Les athlètes de l'Equipe police nationale en dédicace lors des championnats de France d'athlétisme

Samedi 29 juillet les 8 athlètes, membres de l’Equipe police nationale, engagés sur les championnats de France d’athlétisme à Albi, étaient présents sur le stand de présentation des métiers de la police nationale. Anthony Ammirati (perche), Gabriel Tual (800m), Alioune Sène (perche), Makenson Gletty (décathlon), Thomas Jordier (400m), Valentin Lavillenie (perche), Christopher Naliali (400m) et Diana Iscaye (200m) ont échangés avec le public et signés des autographes.

L’athlétisme est le sport le plus représenté au sein de l’Equipe police nationale qui compte aujourd’hui 66 sportifs de haut niveau, femmes et hommes, tous engagés dans la performance et le dépassement de soi. Les athlètes qui rejoignent le dispositif signent un contrat de deux ans renouvelables. Ils suivent ensuite une formation de réserviste avant d’intégrer l’équipe de la police nationale, et doivent dédier 25 jours à l'institution. Ces journées sont consacrées à la promotion des métiers de la police nationale, à des actions permettant de renforcer le lien police-population ou à la promotion de l’activité physique et sportives auprès des policiers et des policières.

En amont de la séance de dédicaces, la police nationale et la Fédération Française d’athlétisme ont signés une convention bilatérale, visant à formaliser leur engagement réciproque pour aider les athlètes à vivre leur projet sportif, tout en pensant à la reconversion et l’après-carrière.

A propos de l’Equipe police nationale

Depuis 1982, la police nationale participe activement au soutien du sport de haut niveau français en accompagnant les athlètes dans leur double parcours sportif et professionnel. Forte de 40 ans d’expériences positives dans l’intégration de sportifs de haut niveau dans ses effectifs, la police nationale a souhaité intensifier son engagement pour contribuer aux ambitions du sport français dans un contexte de grands événements qui se dérouleront en France notamment en 2024. Cette volonté s’est traduite, en octobre 2022, par la signature d’une convention cadre avec l’Agence Nationale du Sport donnant un nouveau cadre en matière de recrutement, d’intégration et de reconversion. 66 athlètes de haut niveau, femmes et hommes, tous engagés dans la performance et le dépassement de soi dans plus de 20 disciplines olympiques, paralympiques et non olympiques, ont intégré l’Équipe police nationale. Leur rôle : être des ambassadeurs de la police nationale auprès des Français et être des ambassadeurs du sport auprès des policiers et des policières.