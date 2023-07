Lattes - Nouvelle performance de Rémy Gaucher - 60 Km à la 6000d

Ce week end avait lieu la 6000d, un trail en savoie de 60 Km avec 6 Km de dénivellé. Rémy Gaucher, l'athèlte de Lattes, Occitanie, a une nouvelle fois signé une belle performance en terminant la course en 12h34 heures.

Après avoir performé lors de la SaintéLyon et la Veni Vici (Pont du gard), Rémy est passé à l'étape supérieure avec ces 60 km.

"Je me sens bien et après avoir pu terminer des marathons sans trop de difficulté, il me fallait de nouveaux défis" nous confie Rémy.

L'année prochaine, avec les points UMTB, nous pourrons surement suivre Rémy sur la montée de Chamonix, le tour du Mont Blanc ou peut etre la diagonale des fous à la Réunion. Toutes les options restent ouvertes.

"Je me suis entrainé de manière très intense les derniers mois avec une rupture de rythme en mode "Slow Life" qui me permet d'être très concentré lors des événements." ajoute Rémy sur sa préparation.

Même si la topographie de Lattes et Pérols n'est pas propice au dénivellé, nous pourrons suivre dans les prochains mois les performances de ce courreur d'Occitanie.

A suivre pour la Saison 2023/2024

Info sur la 6000d : https://www.la6000d.com/