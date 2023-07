Le déploiement se poursuit en France

Renfe inaugure ses trains AVE à Marseille et Avignon ce week-end pour les voyages vers Barcelone, Saragosse et Madrid

Tarragone, Saragosse et Madrid rejoignent la liste des villes bénéficiant d'un service AVE direct depuis la France

Renfe a déjà vendu 70 000 billets pour ses trains AVE à destination de la France, dont plus de la moitié pour la liaison qui commence aujourd'hui

Demain, 28 juillet, Renfe atteint une nouvelle étape dans son internationalisation. À 21h30, le premier train AVE de Renfe arrivera à Marseille en solo, en provenance de Madrid. Hormis Marseille, les gares d'Aix-en-Provence et d'Avignon accueilleront les premiers trains AVE de Renfe. Cette nouvelle ligne vient s'ajouter à celle inaugurée il y a quinze jours pour relier Barcelone, Gérone et Figueras à Lyon et permet également de relier Saragosse, Tarragone et Madrid à la liste des villes desservies directement par l'AVE au départ de la France.

Avec la mise en service de cette ligne, Renfe achève son premier déploiement opérationnel en France avec ses trains AVE, qui ont permis de relier des villes importantes comme Barcelone et Madrid à Marseille et Lyon. Le prochain objectif sera d'atteindre Paris et d'être un opérateur de référence dans les trois principales villes françaises.

Renfe a mis en vente les billets de son AVE international le 21 juin avec une campagne de lancement qui a permis de voyager à 19 euros pour aller de Montpellier ou Narbonne à Barcelone, Saragosse ou Madrid et 29 euros pour le trajet complet, la connexion de Marseille et Lyon vers l'Espagne et seulement 9 euros, pour faire connaissance de l'AVE, entre les gares françaises.

Depuis cette date, la compagnie a vendu 70 000 billets pour ces lignes, dont plus de la moitié, 40 000 pour la ligne vers Marseille qui démarre demain.

Le service AVE sur la ligne Marseille-Madrid relie les gares intermédiaires de Aix-en-Provence TGV, Avignon-TGV, Nîmes, Montpellier-St-Roch, Béziers, Narbonne, Perpignan, Figueres Vilafant, Girona, Barcelona Sants, Camp de Tarragona, Zaragoza et Madrid Pta. Atocha - Almudena Grandes.

Les temps de trajet au départ de Marseille sont de 8 heures pour Madrid, 6 heures et 40 minutes pour Saragosse et 5 heures et 44 minutes pour Tarragone. La liaison Marseille-Madrid permet également de desservir deux nouvelles destinations en France : les villes d'Avignon et d'Aix-en-Provence.

Un déploiement progressif

Renfe a progressivement déployé son offre AVE en France depuis le 13 juillet. Le service a commencé par des liaisons du vendredi au lundi sur l'axe Lyon-Barcelone. Demain, le service AVE Marseille-Barcelone-Madrid sera intégré du samedi au lundi, et du vendredi au dimanche dans le sens inverse (au départ de Madrid).

A partir de septembre sur la route de Lyon et d'octobre sur la route de Marseille, Renfe mettra en service ses trains AVE tous les jours et Renfe offrira 28 services hebdomadaires.

Le début de la desserte de Marseille permet également de doubler l'offre sur le segment partagé entre les deux lignes: entre Barcelone et Nîmes où Renfe peut désormais proposer quatre trains (deux dans chaque sens) et une combinaison d'horaires et de temps de parcours qui attirera le public des deux côtés de la frontière vers les trains AVE.

La connexion internationale permet des temps de trajet AVE tels que Nîmes-Barcelone en 3 heures, Montpellier-Figueres en 2 heures, Avignon-Barcelone en 4 heures, Marseille-Gérone en 4 heures, Perpignan-Madrid en 4 heures et 30 minutes, Montpellier-Tarragone en 3 heures et 51 minutes, ou Nîmes-Saragosse en 5 heures et 25 minutes.