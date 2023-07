Lunel - Olinn, filiale de Cal&F, fête les 20 de son site de reconditionnement situé à Lunel

Fondé en 1995, Olinn, filiale de Crédit Agricole Leasing & Factoring (CAL&F), fête cette année le 20e anniversaire de son site emblématique de réemploi et recyclage basé à Lunel (34). Un jalon important pour le pionnier du reconditionnement en France avec plus de 3 millions de matériels informatiques traités et réemployés depuis sa création.

Olinn a été le premier acteur en France à internaliser l’ensemble du cycle de vie des équipements informatiques, du sourcing jusqu’à leur reconditionnement, en passant par le financement. Des solutions de location évolutive & services qui répondent aux nouvelles exigences des entreprises et collectivités d’allier performance économique et impacts environnementaux et sociaux dans la gestion de leurs parcs IT et mobile.

Avec plus de 3 millions de matériels informatiques reconditionnés à son actif, Olinn démontre son expertise et son savoir-faire, bénéficiant de certifications telles que l'AFNOR ISO 9001/14001. En tant que partenaire « GOLD Blancco », technologie d’effacement des données certifiée par l’ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information), et partenaire « Ecologic », Olinn a par ailleurs su établir des collaborations solides et garantir la qualité de ses prestations.

Jérôme Camilléri, Directeur du centre de reconditionnement d’Olinn à Lunel, souligne les progrès réalisés par l'entreprise au fil des années : « En l'espace de 20 ans, nous sommes passés d'un espace de production et de stockage de 150 m2 à 4 000 m2, d'un chiffre d'affaires d'un million d'euros en 2006 à 15 millions aujourd'hui. Il y a 10 ans, notre site de reconditionnement à Lunel obtenait l’agrément “Entreprise Adaptée” par l'État. Il comptait alors 18 salariés, aujourd’hui nous sommes plus de 85 collaborateurs, dont 60 en situation de handicap. Le site de reconditionnement d’Olinn a toujours pu compter sur la fidélité de plusieurs milliers de clients professionnels de l’informatique, entreprises privées, établissements publics et particuliers. »

Grâce à son expertise reconnue et à son engagement envers l'environnement et l'inclusion sociale, Olinn continue son ascension dans l'industrie du reconditionnement offrant des solutions concrètes aux besoins inévitables du marché.