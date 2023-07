Pyrénées-Orientales - La France Insoumise / Nupes présente aux Sénatoriales pour rééquilibrer la gauche

La France Insoumise / Nupes regrette l’échec d’un accord national pour les prochaines élections sénatoriales du 24 septembre 2023. Trois des quatre partenaires de La France Insoumise au sein de la Nupes, PS, PCF et EELV, n’en ont pas voulu. En dépit des demandes modestes de La France Insoumise (avoir un sénateur au niveau national), ils ont préféré écarter La France Insoumise de quelques petits arrangements, ceci afin de conserver leurs petites rentes « localistes » dans une perspective étroitement court-termiste. En conséquence, La France Insoumise présentera un binôme de candidats dans les Pyrénées-Orientales. François FERRAND sera titulaire, Sylvie VENTURA-CID, sa remplaçante.

Visiblement, le rassemblement à gauche, initié par l’accord de la Nupes et Jean-Luc Mélenchon en 2022, n’est possible que quand La France Insoumise se trouve en position centrale pour y œuvrer. Ces élections sénatoriales doivent donc être l’occasion d’un indispensable rééquilibrage local des forces, en faveur de La France Insoumise. Cela commence dans les Pyrénées-Orientales où un appel à destination des grands électeurs sera lancé.

En effet, nombreux étaient les maires, qui pour justifier de ne donner aucun parrainage aux différents candidats à la présidentielle de 2022, indiquaient vouloir un candidat commun à gauche (ce qui aurait effectivement permis la qualification au second tour de Jean-Luc Mélenchon, couplée à l’élimination de Marine Le Pen, et donc à moins de députés d’extrême droite dans les Pyrénées-Orientales et en France). Mais on ne refait pas l’Histoire a posteriori… La France Insoumise a cependant réalisé ce rassemblement à gauche pour les élections législatives, permettant à ses partenaires de préserver ou d’obtenir, de manière quasi inespérée, un groupe parlementaire de députés. Un an après, ces mêmes partenaires refusent à La France Insoumise d’entrer au Sénat de la manière la plus modeste qui soit (il n’était même pas question d’avoir un de groupe de sénateurs !).

L’union est un combat, aux Sénatoriales, comme aux Européennes de 2024 ou à toutes les élections, passées ou à venir…

Francis DASPE, animateur de groupe d’action La France Insoumise / NUPES