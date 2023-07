Hérault - Un nouveau commandant pour l'equipage B de la Fregate multi-missions languedoc

UN NOUVEAU COMMANDANT POUR L'EQUIPAGE B DE LA FREGATE MULTI-MISSIONS LANGUEDOC

Ce mardi 25 juillet 2023, le vice-amiral d’escadre Xavier Baudouard, amiral commandant la Force d’action navale, a fait reconnaître le capitaine de vaisseau (CV) Christine Ribbe comme commandant de l'équipage B de la frégate multi-missions (FREMM) Languedoc, en remplacement du CV Claire Pothier.

Au cours des 24 mois de commandement du CV Claire Pothier, l’équipage B de la FREMM Languedoc a conduit trois déploiements majeurs. En océan Indien durant l’automne 2021, le Languedoc a contribué à la mission européenne AGENOR de sécurisation du commerce maritime et a réalisé deux importantes saisies de stupéfiants. En juillet 2022, il a participé à l’escorte du porte-avions américain Harry S. Truman engagé depuis la Méditerranée centrale dans les opérations de renforcement du flanc Sud-Est de l’OTAN. Enfin, au printemps 2023, il a intégré le Standing NATO Maritime Group 2 (SNMG 2), force navale permanente de l’OTAN en Méditerranée, pour l’opération NOBLE SHIELD, lancée en réaction à l’invasion de l’Ukraine. D’octobre 2022 à février 2023, le Languedoc a également réalisé le premier arrêt technique majeur d’une FREMM, redonnant au bâtiment le potentiel opérationnel pour poursuivre ses missions.

Le CV Christine Ribbe, originaire de Marseille, sort diplômée de l’École navale en 2002. Depuis son entrée dans la Marine nationale, elle mène une carrière d’officier de Marine marquée par les opérations, le commandement à la mer mais aussi par les programmes d’armement, les ressources humaines et la communication. Elle effectue ses premières armes dans les opérations sur différentes unités à la mer et prend dès 2006 le commandement du bâtiment-école Tigre. Elle est déployée à plusieurs reprises sur une frégate de premier rang pour des opérations anti-sous-marines dans le golfe arabo-persique et en Libye. Elle commande également la frégate Surcouf de janvier 2018 à juillet 2019. Elle assume les fonctions de commandant en second de l’équipage B de la FREMM Provence avec laquelle elle est engagée au sein du groupe aéronaval durant la mission ANTARÈS en mer Méditerranée et en océan Indien. Elle occupe des postes en état-major, dans les systèmes d’information opérationnels et les systèmes de combat ou en tant que responsable du recrutement des officiers de Marine ou directrice du Groupe de transformation et de renfort. Brevetée de l’École de guerre, elle est chevalier de la Légion d’honneur, de l’ordre national du Mérite et l’ordre du Mérite maritime. Elle est mariée et mère de deux enfants.

_______________________________________________________________________________________________________________

Admise au service actif en 2016, la FREMM Languedoc est un bâtiment polyvalent offrant des capacités opérationnelles majeures. Elle bénéficie des dernières innovations technologiques et peut mettre en œuvre le missile de croisière naval (MdCN), outil stratégique décisif permettant un tir longue portée de précision de la mer vers la terre. Optimisées pour la lutte anti-sous-marine, les FREMM peuvent agir dans tous les domaines de lutte contre des objectifs à terre ou contre des menaces asymétriques, mais aussi mener un combat de haute intensité en haute mer ou dans la zone littorale. Basée à Toulon, elle est armée par un équipage de 114 marins. Sa ville marraine est Montpellier