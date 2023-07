Carnon - Freedom Boat Club participe aux 24 heures Saint-Pierre

Le Freedom Boat Club de Carnon participe à l’événement solidaire des 24h Saint Pierre. Rejoignez l'équipe ou à participez à l’aide d’un don.

Organisé par la Fondation Saint Pierre au profit des enfants malades ou en situation de handicap, les 24h Saint Pierre se dérouleront les 2 et 3 septembre. Lors de cette journée, que ce soit en entreprise, en famille ou entre amis, les équipes devront relever 3 défis : un défi sportif, un défi caritatif et un défi festif. Courir, nager, pédaler … De nombreux choix d’épreuves sont disponibles pour tenter de relever ces défis !

Cet événement sera avant tout un moment de convivialité au profit d’une belle cause. Freedom Boat Club, qui porte haut et fort les valeurs de la communauté, participera à cet élan de solidarité pour la seconde année consécutive. Pendant 24 heures, toute l’équipe prendra part à des activités sportives, dans la bonne humeur et avec entraide, des valeurs qui tiennent à cœur au Freedom Boat Club.

Pour les soutenir, une page d’équipe a été créée et permet de faire un don. 100% des dons seront versés à l’Institut Saint Pierre en faveur de la recherche.