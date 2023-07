Hérault - L'année 2023, marquée par un très léger recul du “Jour du dépassement” de la Terre

L’année 2023, marquée par un très léger recul du “Jour du dépassement” de la Terre

Si l’on s’est habitué ces dernières années à voir le “Jour du dépassement” avancer sur le calendrier, 2023 marque, pour la première fois depuis des décennies (hors période deCOVID) un léger recul. Si cette nouvelle date suscite l’espoir, il n’est pas sans rappeler qu’en 1970, ce jour intervenait le 29 décembre.

Syndrome de la surconsommation, le Jour du dépassement marque la date à partir de laquelle le monde a théoriquement épuisé l’ensemble des ressources que la Terre est en mesure de produire sur une année.

« Les raisons de ce recul sont difficiles à entrevoir. Nous ne pensons pas qu’il soit de rigueur de se réjouir dans le sens où, pour tenir la feuille de route climatique recommandée par les experts du Giec - soit une réduction des émissions mondiales de 43 % d’ici 2030 -, il faudrait parvenir à gagner au moins 19 jours par an sur les sept prochaines années », présice Jean-Louis Bergey Expert national ADEME de la direction Exécutive Prospective et Recherche (DEPR).

La situation exige une prise de conscience générale qui doit impliquer l’ensemble de nos sociétés : du tissu économique aux responsables des grandes puissances.

Chacun, en qualité de citoyen, peut limiter l’exploitation des ressources naturelles :

En raisonnant ses consommations d'énergie et d'eau ;

En faisant la chasse aux gaspillages ;

En renouvelant moins souvent les vêtements comme les objets : à titre d'exemple, nous renouvelons nos smartphones, voraces en métaux et en énergie, tous les 2 ans alors même qu’ils fonctionnent encore… ;

En donnant une seconde vie aux objets qui ne nous sont plus utiles et en évitant ainsi le besoin de fabrication et d’achat de nouveaux objets : https://longuevieauxobjets.gouv.fr/ .

Et pour la France ?

En 2022, si l’ensemble de la planète avait vécu comme les Français, il aurait fallu 2,86 planètes Terre pour répondre à nos besoins sans pénaliser les générations futures.

En savoir plus : https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/conso/conso-responsable/2-aout-2023-jour-depassement

