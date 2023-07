Aude - Décarbonation de l'industrie : GRDF accompagne le projet de réseau hydrogène à Port la Nouvelle

GRDF a retenu le projet de décarbonation de la Zone-Industrialo-Portuaire (ZIP) de Port-la-Nouvelle, parmi les sept lauréats sélectionnés au niveau national à la suite de l’appel à projets ZIBAC lancé fin janvier 2023. En accompagnant ces projets territoriaux innovants, mettant en œuvre les gaz verts et l’hydrogène renouvelable et bas-carbone, GRDF, acteur engagé, participe ainsi à la décarbonation du secteur industriel, responsable d’environ 20% des émissions de gaz à effet de serre en France.

Un projet territorial aux multiples enjeux à Port la Nouvelle

Le projet retenu par GRDF à Port la Nouvelle vise à étudier la desserte en hydrogène (H2) par canalisation sur la ZIP, en reliant le site de production Hyd’Occ et la cimenterie Lafarge afin de permettre de nouvelles solutions de décarbonation pour l’industrie et de développer les futures infrastructures locales nécessaires à l’acheminement des nouveaux vecteurs énergétiques. Le projet porté par Hyd’Occ, Lafarge, l’AREC et le Grand Narbonne intègre également la réflexion sur un réseau local de distribution de dioxyde de carbone (CO2) et d’oxygène (O2) dans une logique d’Ecologie Industrielle et Territoriale permettant d’optimiser les ressources et de renforcer les synergies entre les acteurs industriels locaux, et de favoriser ainsi la transition écologique du territoire.

Accélérer l’émergence des zones industrielles bas-carbone via des projets territoriaux innovants

Le secteur industriel représente aujourd’hui près de 35% du gaz naturel consommé en France, faisant du gaz l’énergie de référence de très nombreux procédés. Acteur engagé en faveur de la transition écologique des territoires et de ses clients industriels, GRDF les accompagne d’ores et déjà dans l’efficacité énergétique et la décarbonation de leurs usages. Pour aller plus loin, l’entreprise a lancé cet appel à projets visant à accompagner des projets de décarbonation territoriaux innovants. Ces projets seront accompagnés dans la réalisation des études de faisabilité et le cadrage en amont du projet. Une enveloppe de 500 000 € répartie entre les projets retenus permettra également de soutenir les lauréats dans la valorisation de leur projet au niveau territorial et national.

