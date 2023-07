Bassin de Thau - Nav&Co : Une nouvelle application gratuite d'aide à la navigation sur l'étang de Thau

Nav&Co : Une nouvelle application gratuite d’aide à lanavigation

Cette nouvelle application gratuite d’aide à la navigation qui est sortie en 2023 permet de naviguer en étant informé.

Développée par le SHOM(1) et l’OFB(2) dans le cadre du Life Marha, elle permet de visualiser les secteurs réglementés et les « points d’intérêt environnementaux » sur chaque aire marine protégée...

Deux phases d’actions par le SMBT

En 2022, le SMBT a participé au renseignement des données consultables sur cette application (règlementation et périmètre d’application, éléments environnementaux, actualité ayant trait à la biodiversité, aux métiers, au patrimoine et aux bonnes pratiques, etc.).

Aujourd’hui, le SMBT passe à la deuxième phase sous l’égide de Camille Pfeger, en charge au Syndicat de la biodiversité et de la gestion du site N2000 de Thau.

Au programme en cours et à venir: rencontre des équipes des ports de Thau pour faire connaître l’application (Mèze, et Bouzigues déjà faits) et assurer une large diffusion, distribution du kit de communication ou encore navigation de sensibilisation au mouillage sur Thau dans la cadre de la campagne « écogestes » (« Les bonnes pratiques du plaisancier »). Etc.

Tout savoir sur Thau : les règles à connaître, la cartographie des herbiers pour adapter son mouillage et des informations environnementales de découvertes (voir les cartes écrans en fin d'article)

Facile et accessible partout en France

Cette application gratuite d’aide à la navigation est intégrée à un projet plus large de développement d’une plateforme nationale de l’information nautique géo-spatialisée.

Plaisanciers, pêcheurs ou amateurs de sports nautiques, il est désormais possible d’accéder aux informations incontournables partout en France concernant la réglementation maritime, le balisage ou la biodiversité environnante en fonction de sa géolocalisation !

Deux modes à disposition :

 Une mode « Navigation » : les utilisateurs ont accès à la réglementation maritime en vigueur - sans exhaustivité - ainsi qu’aux informations de balisage qui concernent leur environnement proche afin de leur fournir un appui en temps réel par le biais d’alertes.

 Une dimension supplémentaire, en mode « Découverte » : petits et grands peuventdécouvrir les secrets du patrimoine naturel alentour. Plus de 2700 points d’intérêt sont référencés en mer et sur les côtes métropolitaines, corses et guadeloupéennes, grâce au concours des aires marines protégées.

L’application Nav&Co a également pour vocation de sensibiliser les usagers du littoral aux bons gestes à adopter pour préserver la biodiversité.

Plus d’informations en vidéo ci dessus

Rappelons que la France a finalisé une Stratégie des Aires protégées (SNAP 2020/2030), dont l’ambition est de couvrir 30 % du territoire par des aires protégées. Le site Natura 2000 de Thau, désormais considéré site « mixte » majoritairement couvert par des habitats marins (la lagune), est ainsi entré dans le réseau des AMP.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le BlueThauLab, qui collabore avec la mission participation citoyenne et Natura 2000 du SMBT, est très impliqué dans des rencontres et actions régulières de médiation et sensibilisation, menées en direction des acteurs du nautisme à l’échelle de la lagune. Ces publics prescripteurs, en prise directe avec les touristes et “primo pratiquants” d’activité marines, semblent volontaires pour entrer dans une dynamique plus proactive d’interaction avec leurs utilisateurs. Pour prolonger cette intention, une action d’expérimentation, baptisée “RUA” va permettre aux novices qui louent des embarcations de bénéficier d’un “guidage inversé”, soit un objet de type GPS qui indiquerait, via une iconographie “design pour tous” (ex. : une flèche verte), comment éviter les zones sensibles et ne pas déranger les espaces ou espèces à préserver - nidification, herbiers, hippocampes, grande nacre, exploitation - et ainsi de pratiquer une navigation sereine et habilitante, sur une configuration dérisquée de la lagune.

UNE AIRE MARINE PROTEG ÉE : QUÈSACO ?

L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) définit une aire marine protégée comme un « espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré, par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d’assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que les services écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui sont associés ».

La France à travers sa Stratégie nationale pour les aires protégées 2030, adoptée en 2021, a repris cette définition. Pour préserver la biodiversité marine et les services rendus par les océans, elle a choisi de mener une politique volontariste de création et de gestion d’Aires Marines Protégées.

Depuis le 1er janvier 2023, la loi 3DS a redéfini la gouvernance du réseau Natura 2000 en France avec les Régions comme chefs de file. Le concept de site Natura 2000 « mixte » (marin et terrestre) a été introduit. Les sites majoritairement couverts par des habitats marins (une lagune par exemple) ont été ciblés. Le site Natura 2000 de Thau a donc depuis rejoint le réseau des « Aires Marines Protégées » françaises.

D’une superficie d’environ 7 500 hectares et d’une profondeur moyenne de 5 mètres, c’est la plus importante lagune d’Occitanie. Elle abrite une biodiversité exceptionnelle et accueille de nombreuses activités : pêche, conchyliculture, thermalisme, nautisme

Les actions de gestion de ce patrimoine menées par le SMBT depuis 10 ans ont porté sur le suivi et la préservation des herbiers sous-marins, les populations de Grande nacre mais également sur le suivi et l’organisation de secteurs de tranquillité pour de nombreux oiseaux littoraux qui se reproduisent sur ce territoire (lido de Sète à Marseillan, tocs de Thau).

Des supports de communication ou actions de sensibilisation envers tous les publics ont été mis en œuvre (campagne « A la découverte des herbiers de Thau », le site internet www.thaunature.fr, des panneaux de sensibilisation le long du sentier du littoral ou encore l’exposition itinérante et participative AMP, ...).

Ces actions très souvent collectives ont impliqué de nombreux partenaires.

Cette reconnaissance d’Aire Marine Protégée va permettre d’engager de nouvelles collaborations et de nouveaux projets, en se connectant au réseau mondial des AMP. Des liens sont à tisser notamment avec les sites voisins, comme la Côte Agathoise.

Le Syndicat mixte du bassin de Thau, en tant que gestionnaire du site Natura 2000, sera gestionnaire de l’Aire Marine Protégée.

Les Aires Marines Protégées (AMP) sont des espaces qui :

 préservent l’étonnante vie marine,

 garantissent la subsistance de la pêche et des cultures marines, participent à l’économie locale,