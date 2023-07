Pyrénées-Orientales - L'OCVQ de La France Insoumise tire la sonnette d'alarme sur l'augmentation du prix de l'électricité

En cet été qui voit tous les records de chaleur être battus un à un, les quartiers populaires de Perpignan sans le moindre espace de verdure à l’horizon continuent à subir la gentrification à marche forcée menée par l’édile d’extrême droite Louis Aliot sur fond d’augmentation des prix de l’énergie. Une double peine qui devient une aubaine pour la mairie qui y voit une nouvelle opportunité pour appauvrir encore les plus nécessiteux d’entre nous.

L’Observatoire Citoyen de la Vie Quotidienne (OCVQ) de Perpignan, boîte à idées des Insoumis perpignanais pour les questions municipales, maintient sa présence dans les quartiers et a passé la journée du 20 juillet dernier en compagnie des habitants du Bas-Vernet puis du Champ de Mars. Les signaux ne trompent pas : difficultés à se loger et se nourrir pour les uns, destruction d’un îlot commercial pour les autres et incapacité définitive pour tous à payer sa facture d’électricité. Un exemple frappant, Rayan (le nom a été modifié pour des raisons de confidentialité) a vu la facture d’énergie de son local commercial passer de moins de 200 euros par mois à plus de 800, il ne peut plus payer et ne pense pas résister à la date fatidique du 1er août alors que les prix augmenteront à nouveau de 10%.

La fin du bouclier tarifaire, mesure qui masquait avant toute chose l’incapacité du marché de l’énergie à s’autoréguler, condamne habitants et commerçants des quartiers populaires à s’appauvrir encore. La France Insoumise tire la sonnette d’alarme sur le fait que la mairie tenue par l’extrême droite s’en satisfasse et poursuive son œuvre de destruction de bâtiments, de stigmatisation et de ghettoïsation.

Pour l’OCVQ : Mickael IDRAC