Hérault - Dans l'Hérault, on agit mieux ensemble pour lutter contre les feux de forêt

Ce samedi 22 juillet, Jacques Rigaud, Vice-Président délégué aux moyens opérationnels a présenté l’action du Département à l’occasion de l’opération #StopMégots organisée par l’Entente Valabre et La Fondation Vinci Autoroutes sur l’aire d’AMBRUSSUM à Villetelle.

Durant cette journée de prévention, les forestiers-sapeurs et les agents du Département ont participé à sensibiliser les vacanciers au risque incendie et aux déchets sur les routes.

Plus d’un fumeur sur 4 reconnait encore jeter des mégots par la fenêtre de sa voiture. Un acte dont les conséquences peuvent être dévastatrices pour le territoire.

Pour la 3ème année consécutive, la fondation Vinci Autoroutes et l’Entente Valabre ont joint leurs efforts pour mener l’opération nationale #StopMégots. Des temps forts de sensibilisation organisés sur plusieurs aires d’autoroutes de France pour sensibiliser les vacanciers aux dangers de ce geste.

Pour soutenir cette opération, les forestiers-sapeurs ont répondu présent aux côtés du SDIS 34 pour faire avancer collectivement la prévention face aux risques de feux. Le service Environnement de la collectivité s’est joint à la manifestation pour sensibiliser nos visiteurs sur les déchets, dont les mégots qui polluent encore trop souvent nos territoires.

1500 kits « Zero déchets dans ma nature », composés d’Ecocups, de sacs poubelle Kraft ou encore de carnets de sensibilisation à la protection de la nature ont été distribués.

« Comme chaque année, l’action du Département est transversale. On agit pour la prévention de tous, pour que chacun puisse mesurer sa responsabilité dans la protection de nos forêts. On soutient également la mission du SDIS que l’on finance et équipe avec du matériel moderne, une action grandement facilitée et accompagnée grâce au travail formidable que mènent nos 105 forestiers-sapeurs toute l’année. »

Jacques Rigaud, Vice-Président délégué au Moyens opérationnels.