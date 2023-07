Saint-Chinian - La Cave de Saint-Chinian fête les 10 ans de l'Art en Cave.

La coopérative s’apprête à fêter le 29 juillet prochain les 10 ans de l’Art en Cave.



C’est maintenant 13 artistes qui sont venus exprimer leurs arts au travers de fresques ou performances artistiques.

Christian Hache, MissTic, Aurel, Michel Nadai, Alma, Kashink, YZ, Bocaj, Bastide, Laura Chaplin, Thomas Fabresse et Michel Granger. A eux tous ils créent une galerie unique en son genre.



En cette édition exceptionnelle la Cave réalise un partenariat avec l’association des Pupilles des Pompiers. Une loterie à son profit sera lancée en collaboration avec les clubs de rugby de Béziers et Castres parrains du jeu qui offrent deux maillots dédicacés de leurs équipes. Les commerçants de Saint-Chinian s’associent aussi et participent avec de nombreux lots à gagner.



Les deux artistes 2023 sont : Nasty et Charlelie Couture

Nasty : il débute très jeune, à la fin des années 80 à exprimer ses talents d’artiste urbain. Une époque où les réseaux et les connections se font sur le terrain, il est nécessaire d’assurer sa présence, en imposant son talent. Le tag Nasty se multiplie dans les rues parisiennes, Hong Kong à L.A…

Charlelie Couture : tel un bon vin d’assemblage, il se découvre à travers ses multiples facettes : Musicien, écrivain, artiste peintre, photographe et sculpteur, rien ne semble hors de portée de l’imagination débordante de ce personnage à la barbe caractéristique

Programme du 29 juillet 2023.



De 10h à 13h performance artistique de NASTY. Fresque sur 100 coffrets collectors de cette édition.

Tournée MIDILIBRE, distribution de goodies, live FACEBOOK, jeu concours.

Jeux pour les enfants avec les pompiers.

Présence des Pupilles des Pompiers 34, partenaire de cette édition.



De 13h à 16h dédicaces des cuvées par les artistes et dégustation de ces bouteilles.



18h30, inauguration des deux fresques de cette dixième édition.



À partir de 19h, bar à vins, foodtrucks.



20h30 Concert par l’orchestre Mercury



23h00 feu d’artifice.